Balıkesir'de altından yol geçen 278 yıllık cami ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de altından yol geçen 278 yıllık cami ilgi odağı oldu

24.07.2022 10:50

Balıkesir'de altından yol geçen 278 yıllık cami ilgi odağı olduBALIKESİR Burhaniye ilçesinde, 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan Hanay Camii, 6 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilirken, Burhaniye Belediyesi tarafından da etrafı açılarak çevre düzenlemesi yapıldı.

Balıkesir'de altından yol geçen 278 yıllık cami ilgi odağı oldu

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan Hanay Camii, 6 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilirken, Burhaniye Belediyesi tarafından da etrafı açılarak çevre düzenlemesi yapıldı. İki katlı ahşap caminin altından yol geçerken, yolun iki yanında ise 6 adet iş yeri bulunuyor.

İlginç mimarisiyle dikkat çeken camide, 278 yıldır kesintisiz ibadet yapılıyor. Hanay Camii 6 yıl önce baştan aşağı restore edilirken, Kemer Camii diye anılan cami ilçenin simgesi haline geldi. Caminin tavanı ve tabanı da ahşaptan yapılmış. Camide namaz kılan vatandaşlar, tarihi camide ibadet etmenin mutluluğunu yaşıyor. İmam Hamdi Girgin ve Müezzin Ali Ulvi Çakır'ın öncülüğünde boya ve badanası yapılan ve halıları yenilenen caminin büyük ilgi çektiğini kaydedildi. Caminin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Müezzin Ali Ulvi Çakır, "Camimizin diğer camilerden farklı bazı özellikleri vardır. Birincisi kemerli olması. Resmiyette Hanay Cami olarak geçmektedir. Halk dilinde Kemerli Cami olarak da bilinmektedir. Camimiz bu süre zarfında yapıldığı tarihten itibaren 2 sefer Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bizler de camimizi elimizden geldiğince, gücümüz nispetinde korumaya çalışıyoruz. Yakın zamanda camimizin boyasını badanasını yaptırdık, halılarını değiştirdik. Amacımız, maksadımız camimizde daha güzel hizmet verebilmek, cemaatimizin camimizde daha huzurlu bir şekilde ibadet etmesini sağlamayı amaçlamaktayız" dedi. Caminin emekli imamı İsmail Yayla da, "Yeni gelen arkadaşlarımızdan İmam Hamdi hoca ve Ali hoca camimizi güzelleştirdiler. Camiyi badana yaptılar. Camimize yeni halı yaptırdılar. Camimiz Cennet bahçelerinden birine benzedi. Cenabı Hak bizleri burada toplandığımız gibi yevmil kıyamette Hz.Peygamber'in Livaül Hamd Sancağı altında toplanmayı kısmet etsin" dedi.

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Kaynak: İHA

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Kemer, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de altından yol geçen 278 yıllık cami ilgi odağı oldu - Son Dakika

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