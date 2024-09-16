Balıkesir'de Asırlık Keşkek Geleneği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Balıkesir'de Asırlık Keşkek Geleneği

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Burhaniye'de düğünlerin vazgeçilmezi keşkek, davul ve klarnet eşliğinde dövülerek ikram ediliyor.

16.09.2024 15:21
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Balıkesir'de davullu klarnetli keşkek dövme geleneği asırlardır sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde davullu klarnetli keşkek dövme geleneği asırlardır sürüyor. Bu gelenek devam ederken, dövülen keşkek ise bölgede düğünlerin vazgeçilmez yemeği oldu. Düğünlerde çeşit çeşit yemek hazırlanırken, düğünün son günü de keşkek ikramı yapılıyor.

İçine et karıştırılarak kazanlarda pişirilen buğday gençler tarafından karıştırılırken, buna da keşkek dövme deniyor. Ören Mahallesinde Beyza - Fatih Mengi çiftinin düğününde de gelenek yaşatıldı. Damat Fatih Mengi ve babası Hamdi Mengi de konuklarla birlikte keşkek dövdü. Damadın babası Hamdi Mengi, keşkek dövenlerin boyunlarına havlu astı. Hazırlanan keşkek pilav ve nohut ile birlikte ikram edildi. Keşkek dövme sırasında davul klarnet veya zurna çalınırken, bazen de oyunlar oynanıyor. Davul ve klarnet eşliğinde dövülen keşkek düğünlerin vazgeçilmezi oldu. 60 yıldır keşkek yediğini anlatan İsmail Çokgider, "Ben 70 yaşımdayım. 60 senedir bu keşkeği yerim. Hatta, bu gün de Hamdi Mengi arkadaşımızın düğününde ikinci kez gittim keşkek aldım. Dokunur dediler. Bana hiç dokunmaz. Çünkü, bu keşkeğe alışığız. 60 senedir yiyorum. Keşkek düğünlerin Burhaniye'de olmazsa olmazıdır" dedi. Damat babası Hamdi Mengi de, "Bugün oğlumuzun düğün merasiminde keşkek ikramında bulunduk. Keşkek, bizim Burhaniye'mizin yöremizin olmazsa olmazıdır. Dostlarımızı sevdiklerimizi davet ediyoruz. Keşkek buğdaydan olur, çok güzel yöremizin yemeğidir. Olmazsa olmazımızdır bizim. Dostlarımız bu gün bizi onurlandırdılar. Bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi keşkeği eşle dostla davulla döveriz. Dövenlere terini silmek havlu ikram edilir. Davulsuz zurnasız bu işler olmaz. Bu gelenek asırlardır sürüyor. Bizde gelecek nesillere bırakmak istiyoruz "dedi. Mehmet Özkan ise, "Burhaniye'miz de marangoz Hamdi abimizin düğününde buluştuk. Sabah davullarla birlikte keşkeğimizi dövdük. Burhaniye'nin yöresel yemeklerinden keşkek olmazsa olmazımızdır. Pilav, keşkek nohut eşliğinde düğünümüzü de yaptık. Misafirlerimiz te geldi. Hepsine, yiyenlere, içenlere şifa olsun İnşallah" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de Asırlık Keşkek Geleneği - Son Dakika

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