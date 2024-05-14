Balıkesir'de doktor ve hemşirelerden şifalı ezgiler konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Balıkesir'de doktor ve hemşirelerden şifalı ezgiler konseri

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Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hemşirelerin oluşturduğu koronun düzenlediği Şifalı Ezgiler Konseri yoğun ilgi gördü. Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen konseri yaklaşık 300 kişi izlerlerken izleyiciler türkülere eşlik etti. Konseri izleyen vatandaşlar koro şefi ve koro üyelerine teşekkür etti.

14.05.2024 15:59
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Balıkesir'de doktor ve hemşirelerden şifalı ezgiler konseri

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hemşirelerin oluşturduğu koronun düzenlediği Şifalı Ezgiler Konseri yoğun ilgi gördü. Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen konseri yaklaşık 300 kişi izlerlerken izleyiciler türkülere eşlik etti.

Burhaniye'de Devlet Hastanesinde doktor, hemşire ve diğer personelin oluşturduğu koro, 6 aylık çalışmamın ardından Reha Yurdakul Salonunda bir konser cerdi. Diş hekimi Mazlum Çelebi'nin şefliğini yaptığı koronun konseri yoğun ilgi gördü. Konseri, Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Evren Akgöl ile yaklaşık 300 müziksever izledi. Salonu dolduran vatandaşlar türkülere eşlik etti. Konseri izleyen vatandaşlar koro şefi ve koro üyelerine teşekkür etti. Konseri çok beğendiğini anlatan emeli polis Kadir Hatipoğlu, " Burhaniye için çok güzel bir konser oldu. Her zaman yapılırsa çok iyi olur. Halkımız da bu türküleri seviyor. Hepsini alkışlıyorum" dedi. Dr. Tuğçe Ulusal da, " Büyük bir emekle hazırlanmış bir konser. Güzel vakit geçirttiler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Dr. Hasan Kenarlı ise, "Bu konsere gelmiş olmaktan çok mutlu oldum. Burada yeni türküler duydum. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Çok beğendim. Çok duygulandım. Çok neşelendim. Kalkıp oynayasım geldi" dedi. Koro Şefi Diş. Hekimi Mazlum Çelebi de, " Burhaniye Devlet Hastanesi doktorları hemşireleri ve personelin oluşturduğu çok sesli koromuz ile bu akşam Şifalı Ezgiler Konseri verdik . 6 aylık çalışmanın ürünü bu. Bütün arkadaşlarımız keyif almaya geldi. Umarım seyircilerimizde keyif almıştır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de doktor ve hemşirelerden şifalı ezgiler konseri - Son Dakika

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