Balıkesir\'de İmam Birgivi temalı yazma eser sergisi Bakanlık iş birliğiyle açıldı

"Balıkesirli Büyük Alim İmam Birgivi'nin İzinde" temalı Yazma Eser Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Sergi, Balıkesir'in yetiştirdiği büyük alim İmam Birgivi'nin ilmi mirası ile kentin ilim, fikir ve edebiyat hayatına yön veren müelliflerin kıymetli eserlerini bir araya getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı(Yazma Eserler) iş birliğinde düzenlenen "Balıkesirli Büyük Alim İmam Birgivi'nin İzinde" temalı Yazma Eser Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Sergi, Balıkesir'in yetiştirdiği büyük alim İmam Birgivi'nin ilmi mirası ile kentin ilim, fikir ve edebiyat hayatına yön veren müelliflerin kıymetli eserlerini bir araya getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda serginin açılış konuşmalarını; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu gerçekleştirdi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu konuşmasında Balıkesir Üniversitesi olarak şehrin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı temel bir sorumluluk kabul ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Oğurlu, İmam Birgivi gibi dönemin önde gelen ilim insanlarının bıraktığı mirasa sahip çıkmanın genç nesiller açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Açılış konuşmasının ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle serginin açılışı gerçekleştirilirken, protokol üyeleri sergiyi eserleri yakından inceledi. Kuva-yı Milliye Müzesi Bahçesinde yer alan Güzel Sanatlar Galeri Salonunda gerçekleşen açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun yanı sıra il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.