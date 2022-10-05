Adramytteion kazısında Roma hamamına ait yer altı ısıtma sistemi bulundu - Son Dakika
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Adramytteion kazısında Roma hamamına ait yer altı ısıtma sistemi bulundu

05.10.2022 10:32
Adramytteion kazısında Roma hamamına ait yer altı ısıtma sistemi bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sahile yakın bölgede 11 yıldır süren Adramytteion Antik Kenti kazısında Roma Dönemi'ne ait hamamın yer altı ısıtma sistemine ulaşıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sahile yakın bölgede 11 yıldır süren Adramytteion Antik Kenti kazısında Roma Dönemi'ne ait hamamın yer altı ısıtma sistemine ulaşıldı.

Kazı heyeti başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Özgen, gazetecilere, Ören mevkisinde tek katlı, iki katlı evler ve bunların 6 metre altında antik kentin Roma hamam yapısını bulduklarını söyledi.

Özgen, hamamın kentte Roma Dönemi'ne dair karasal alanda açığa çıkardıkları ilk yapı olduğunu bildirdi.

Daha önce Bizans Dönemi'ne ait yapı bütününde çalışmalarının olduğunu belirten Özgen, "Daha alt tabakalarda kısmen Ören'de, Adramytteion'da Bizans dokusunun da daha erken tabakaları tahrip ettiğini gözlemlemiştik. Bu anlamda iyi korunagelen bir yapı bütününü belli oranda açığa çıkarmış vaziyetteyiz." dedi.

Hamam yapısının geometrik motifli mozaik tabanı var

Dr. Öğr. Üyesi Özgen, yüzeyden 6 metre derinliğe kadar Bizans'ın, bu Roma hamamını farklı fonksiyonlarda kullandığına dair belgelemeler yapıldığını aktardı.

Hamamın taban ve çevre mimarisini 3'üncü yüzyıla tarihlediklerini anlatan Özgen, şöyle konuştu:

"Buradan limana doğru uzanan caddeye bakan geçişleri ki bunlardan bazıları daha geç dönemde, Bizans Dönemi'nde yapıya farklı bir fonksiyon vererek kapatılmış durumdaydı, onları belgeleyerek orijinalin planına dair çalışmalara devam ettik ve hemen onun ardında geometrik motifli mozaik tabanı bulduk. Tabanın aynı yüzyıl içinde çöktüğünü ve mermer plakalarla restore edildiğini gözlemledik. Yapının diğer tarafında da yine geometrik desenli taban devam ediyor. Yapıya girmeden önce çok kapasiteli bir kanal zaten şu anda belirgin vaziyette yapı boyunca uzanıyor ve iç avluda da hamamın itinalı bir drenaj tahliye sistemi, kanal sistemi kendini gösteriyor.

Ebatlara bakıldığı zaman yapının, yönelimiyle yaşayan doku içine doğru uzanıyor. Geçtiğimiz yıla kadar burada sürdürdüğümüz çalışmalarla belli ipuçları ve belli içerikler, buluntular bunun hamam olabileceği görüşünü bize vermişti. Doğrudan hamamın altyapısına ve sütun sistemine yani taban altı ısıtma sistemine dair bulgularımız belirdi."

Özgen, elde ettikleri ön bulgularla vardıkları sonucun doğru olduğunun net bir şekilde ortaya konulduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Balıkesir, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adramytteion kazısında Roma hamamına ait yer altı ısıtma sistemi bulundu - Son Dakika

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