Balıkesir Tiyatro Festivali perdelerini 18 Haziran'da açacak - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Tiyatro Festivali perdelerini 18 Haziran'da açacak

17.05.2022 11:16
Balıkesir Tiyatro Festivali perdelerini 18 Haziran'da açacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 18-26 Haziran'da "Balıkesir Tiyatro Festivali" gerçekleştirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 18-26 Haziran'da "Balıkesir Tiyatro Festivali" gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Her Aşk Biraz Komiktir", "Suit", "Hangisi Karısı ve "Fanatik" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunlarda, Salih Bademci, Burcu Kıratlı, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, Ahmet Kayakesen, Selen Soyder, Zeynep Beşerler gibi ünlü isimler sahne alacak.

Festival, son 4 gününde Ayvalık ilçesine taşınacak. "Deniz Seviyesinde Tiyatro" seçkisiyle devam edecek etkinlik, 26 Haziran'da sona erecek.

Ayrıca Balıkesirli tiyatroseverler ile lise öğrencilerine verilen 14 haftalık tiyatro dersinin final oyunları sahnelenecek.

YORUMLAR
500
31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali İçin Geri Sayım Başladı 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali İçin Geri Sayım Başladı Balıkesir'de Tiyatro Festivali'ne geri sayım başladı Balıkesir'de Tiyatro Festivali'ne geri sayım başladı
Kaynak: AA

Balıkesir, Festival, Tiyatro, Haziran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir Tiyatro Festivali perdelerini 18 Haziran'da açacak - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:46:01. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Tiyatro Festivali perdelerini 18 Haziran'da açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement