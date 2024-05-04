Balıkesir Üniversitesi öğrencisi motosikletiyle güvenli sürüş örnekleri veriyor

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Balıkesir'de küçük yaşlarda hayalini süsleyen mavi renk motosikletine kavuşan üniversite öğrencisi, güvenlik tedbirlerini önceleyerek yaptığı sürüşlerle hemcinslerine örnek teşkil ediyor.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıfa devam eden 23 yaşındaki Selina Yağmur Özen, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kask ve diğer ekipmanların kullanımı, güvenli sürüş gibi konularda çektiği videoları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Özen, cesaretiyle de kadın sürücülere örnek oluyor.

Özen, yaptığı açıklamada, 250 cc'lik motosikletinin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

"İki teker" ilgisinin küçük yaşlarda babasının elektrikli bisikletiyle başladığını belirten Özen, "Daha sonra babamla bir gün motosiklet bayisine gittik. Oradaki motosikletleri gördüm. Bunun ardından motosikletlere hayranlığım ve tutkum artmaya başladı. Babamdan bana bir motosiklet almasını istedim ve ehliyetimi aldım. Artık istediğim her yere motosikletle gidebiliyorum." diye konuştu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı birçok kişi tarafından tanındığını, bazı takipçilerinin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini dile getiren Özen, trafikte motosiklet sürücülerinin varlığı konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Şu ana kadar aynı marka ve modelde 3 motosiklet sahibi olduğunu aktaran Özen, "3'ü de maviydi. Maviyi çok seviyorum ve markasının rengi de mavi olduğu için hep bu renkte motosiklet kullandım." dedi.

Balıkesir'de motosiklet kullanan birçok kadın sürücünün bulunduğunu kaydeden Özen, "Kimse 'yapamam' diye düşünmesin. Herkes bunu başarabilir. Balıkesir'de benim gibi motosiklet kullanan kadınlardan oluşan grubumuz var. Şu anda 26 kişiyiz. Okula bile motosikletle gidiyorum. Zaten motosiklet trafikte kolaylık sağlıyor. Herkese tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de özellikle şehirler arası yollarda motosiklet kullanımının sürüş keyfi ve ulaşım kolaylığından dolayı arttığına dikkati çeken Özen, motosiklet kazalarında ölüm oranını düşüren yol kenarlarındaki "motorcu dostu" bariyerlerin artırılmasını istedi.