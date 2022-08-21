Özhan Eren'in "Yarim Diye" bestesi müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Özhan Eren'in "Yarim Diye" bestesi müzikseverlerle buluşacak

21.08.2022 12:32
Özhan Eren'in "Yarim Diye" bestesi müzikseverlerle buluşacak

Balıkesirli Şemsi Gelin'in hikayesini anlatan "Yarim Diye" türküsü 22 Ağustos'ta dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Balıkesirli Şemsi Gelin'in hikayesini anlatan "Yarim Diye" türküsü 22 Ağustos'ta dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Özhan Eren'in bestesi, Balıkesir'de müzik öğretmenliği yapan Merve Aktumur'un yorumu ve DMC etiketiyle çıkacak eser, 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlandı.

Eser için Mustafa Kalıpçıoğlu yönetmenliğinde Balıkesirli oyuncularla çekilen klipte Şemsi gelinin genç, orta ve yaşlı hallerini üç ayrı kişi oynadı. Klipte Kemal Kılıç, Emel Börekçi, Berfin Özgen ve Aliye Sezer rol aldı.

Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak hazırlanan eserde henüz 16 yaşındaki güzelliğiyle meşhur Balıkesirli Şemsi gelinin düğününden hemen sonra Mehmetçiğini cepheye göndermesi anlatılıyor.

Türkü ve klipte Çanakkale'ye giden eşini "Gözün arkada kalmasın, sen dönene kadar ben seni evimizde bekleyeceğim, hiç çıkmayacağım, söz." diyerek yolcu eden Şemsi gelinin son nefesine kadar evinde beklemesi konu ediliyor.

Eserde "Bu topraklar sadece şehit ve gazilerimizle vatan olmadı, o yiğitleri doğuran, yetiştiren, büyüten. Kimi sırtında cephane, karlı dağlar aşan. Kimi cephelere sargı bezi, mintan, nevresim diken, varını yoğunu ve dualarını yiğitlerden esirgemeyen anneler, neneler, kız kardeşlerle, bir ömür pencere önlerinde, asker yolu gözleyen vefa ve sadakat abidesi kadınlarımızla da vatan oldu." sözlerine yer veriliyor.

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Kaynak: AA

Özhan Eren, Balıkesir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Özhan Eren'in 'Yarim Diye' bestesi müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özhan Eren'in "Yarim Diye" bestesi müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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