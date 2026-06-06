Köklerden Geleceğe Hatıralar Sergisi Eskişehir'de - Son Dakika
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Köklerden Geleceğe Hatıralar Sergisi Eskişehir'de

Köklerden Geleceğe Hatıralar Sergisi Eskişehir\'de
06.06.2026 14:20
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Eskişehir'de Balkanlar'a Vefa Derneği'nin açtığı 'Köklerden Geleceğe Hatıralar Sergisi' ilgi gördü. AVM'deki sergide eski fotoğraflar yer alırken, dernek başkanı Balkanlar'daki kültürel bağların sürdüğünü vurguladı.

Eskişehir'de Balkanlar'a Vefa Derneği tarafından açılan 'Köklerden Geleceğe Hatıralar Sergisi' ilgi gördü.

Bir alışveriş merkezinden gerçekleşen açılış töreni, Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesimiyle açılan sergi, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sergide, eski yıllara ait fotoğraflar yer aldı.

"Geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz"

Balkanlar'a Vefa Derneği Başkanı Şaban Hocaoğlu, "Geçmişten atimize, yani bizim geçmişimize baktığımızda; biz kimiz, nereden ve nasıl gelmişiz? Bizim atalarımızın Balkanlar'a akını, 1353'te Süleyman Paşa ile beraber başlıyor. Süleyman Paşa'nın kabri Gelibolu'dadır. Kendisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Rumeli'ye ilk adımı atıyor; ancak daha sonra attan düşerek şehit oluyor ve atıyla beraber mezarı Gelibolu'da bulunuyor. İşte her şey o zaman başlıyor. Atalarımız da 1300'lerin sonunda ve 1400'lü yılların başında, uygulanan iskan politikası doğrultusunda Karaman ve civarından kalkıp Balkanlar'a giderek yerleşiyor ve Balkanlar'ı kendilerine yurt ediniyorlar. Atalarımız Balkanlar'da tam 600 sene yaşadı. En nihayetinde yeniden ana vatana döndük ama Balkanlar ile olan bağlarımızı hiçbir zaman koparmadık. Orada ananelerimizi, geleneklerimizi, dinimizi ve dilimizi yaşattık; yaşatmaya da devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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