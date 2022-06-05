Konuşmaların ardından katılımcılar ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı.

Tema Vakfı Bandırma Sorumlusu Burak Uğur da gençlere ve çocuklara çevre duyarlılığını kazandırmak için TEMA Vakfı olarak bu tarz etkinlikleri çok önemsediklerini ifade etti.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat da yaz aylarında orman yangınlarının artmaması için insanların çevreyi kirletmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Bir çöp de sen at" etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › BALIKESİR - Bandırma'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 'Bir çöp de sen at' etkinliği yapıldı - Son Dakika

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