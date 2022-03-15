Bandırma'da "İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması" yapıldı - Son Dakika
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Bandırma'da "İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması" yapıldı

15.03.2022 17:59
Bandırma'da "İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması" yapıldı

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında Cumhuriyet İlkokulu ev sahipliğinde "İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması" düzenlendi.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında Cumhuriyet İlkokulu ev sahipliğinde "İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması" düzenlendi.

12 İlkokulun katıldığı yarışmanın ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ile okul müdürleri katıldı. Dereceye giren okulların öğrencilerine ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan verdi. Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Akgül'de katılım sağlayan okulların müdürlerine katılım belgesi verdi.

Yarışmaya, Cumhuriyet İlkokulu, Yaman Egeli İlkokulu, Hasan Atlı İlkokulu, Şehit Süleymanbey İlkokulu, Edincik 18 Eylül İlkokulu, Edincik İlkokulu, Özel Bandırma Koleji, Hürriyet İlkokulu, 100.Yıl İlkokulu, Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu, Ali Fahri İşeri İlkokulu, İstek Okulları İlkokulu öğrencileri katıldı.

Sınıflar Arası Hedef 5 oyunu Kategorisinde; Hürriyet İlkokulu birinci, Edincik İlkokulu ikinci, Cumhuriyet İlkokulu üçüncü oldu.

Sınıflar Arası Pratik Bardaklar Oyunu Kategorisinde ise Hürriyet İlkokulu birinci, Hasan Atlı İlkokulu ikinci, Şehit Süleymanbey İlkokulu üçüncü oldu.

Sınıflar Arası Q-bitz Oyunu Kategorisinde de Ali Fahri İşeri İlkokulu birinci, Hürriyet İlkokulu ikinci, Cumhuriyet İlkokulu üçüncü oldu.

4.Sınıflar Arası Mangala Oyunu kategorisinde Cumhuriyet İlkokulu birinci, Şehit Süleymanbey İlkokulu ikinci, Edincik İlkokulu üçüncü olarak ödüle hak kazandılar.

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Cumhuriyet, Bandırma, Hürriyet, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da 'İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması' yapıldı - Son Dakika


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