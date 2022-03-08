Bandırma'da "Kadın El Emeği Festivali" düzenlendi - Son Dakika
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Bandırma'da "Kadın El Emeği Festivali" düzenlendi

08.03.2022 16:46
Bandırma'da "Kadın El Emeği Festivali" düzenlendi

Bandırma Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında "Kadın El Emeği Festivali"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Bandırma Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında "Kadın El Emeği Festivali"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, konuşma yapan Belediye Başkanı Tolga Tosun, üreten kadınlara her zaman değer verdiklerini söyledi.

Festival çadırında 144 üretici kadının kendi el emeklerini, beş gün boyunca satarak evlerine katma değer üreteceklerini hatırlatan Tosun, "Kadınlarımızın sadece 8 Mart'ta değil hayatlarının her alanında, her zaman yanında olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi ve stantlar gezildi.

Açılışa, Bandırma 6. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp ve Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal da katıldı.

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Cumhuriyet Meydanı, Tolga Tosun, Festival, 8 mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da 'Kadın El Emeği Festivali' düzenlendi - Son Dakika


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