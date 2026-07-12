Bandırma Vapuru karadan yürütülerek taşınmaya başlandı - Son Dakika
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Bandırma Vapuru karadan yürütülerek taşınmaya başlandı

Bandırma Vapuru karadan yürütülerek taşınmaya başlandı
12.07.2026 08:05  Güncelleme: 08:07
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş simgelerinden Bandırma Vapuru Müzesi, Samsun'da karadan yürütülerek Tütün İskelesi yanındaki yeni konumuna taşınmaya başlandı. 3,5 kilometrelik taşıma operasyonu dronla görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru Müzesi, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı. Tarihi taşıma operasyonu dron ile görüntülendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile Bandırma Vapuru Müzesi, İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı tarih aksı üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sabahın erken saatlerinde başlayan taşıma çalışmaları güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. 3,5 kilometrelik sahil yolu boyunca taşınmaya başlanılan vapur özel ekipmanlarla karadan yeni konumuna naklediliyor. Polis korteji müze gemiye eşlik ederken, ellerinde Türk bayrakları ile tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar ise ilk defa böyle bir şey gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bandırma Vapuru karadan yürütülerek taşınmaya başlandı - Son Dakika

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