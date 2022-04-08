Bandırmalı 101 yaşındaki yazar Pakize Başaran üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 101 yaşındaki yazar Pakize Başaran ile gazeteci yazar Önder Balıkçı'nın, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri söyleşi ilgi gördü.

Üniversitenin Türkoloji ve Tarih Araştırmaları Topluluğunun iş birliğiyle organize edilen "Edebiyatımızın Gülen Yüzü Pakize Başaran" başlıklı söyleşiyi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler izledi.

Yazarların bazı anılarını anlattığı etkinlikte, şiirlerini de seslendiren Başaran, üniversite öğrencilerine "Sevgi, her işin başı. Birbirinizi sevin ve hiçbir zaman birbirinizden nefret etmeyin." tavsiyesinde bulundu.

Türk edebiyatına 19 roman, çok sayıda şiir ve radyofonik piyes kazandıran Başaran, öğretim üyeleri ve öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Rektör Özdemir'in plaket hediye ettiği konuk yazarlar, daha sonra kitaplarını imzaladı.