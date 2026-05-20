Bartın'da Türk Mutfağı Haftası Başladı

Bartın'da Türk Mutfağı Haftası'nda mehteran takımı eşliğinde yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Bıçakla kesilen manda yoğurdunun külahla dağıtıldığı programda, "pumpum" çorbası yoğun ilgi gördü.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Bartın'da düzenlenen yürüyüşle başladı. Millet Konağı önünden başlayan yürüyüşe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, vali yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak daire amirleri, müdürleri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde yapılan yürüyüşte, yöresel kıyafetli çocuklar ise ellerinde Bartın yöresine ait yemeklerin fotoğraflarının yer aldığı parkartlar taşıdı. Yürüyüş, yöresel ürün stantların kurulduğu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Vali Arslan ve yürüyüşe katılanlar, tek tek stantları gezerek, yöresel yemek ve ürünleri yakından inceledi.

Bıçakla kesildi, dondurma külahında ikram edildi

Ziyaret edilen ilk stantta, bıçakla kesilen manda yoğurdu ve kestane balı, külahla katılımcılara ikram edildi. Dondurma külahında, ballı manda yoğurdunun tadına bakan katılımcılara, sonraki stantlarda ise katılımcılara pumpum çorbası, pirinçli mantı, cevizli Kumluca helvası, kaha, cevizli baklava, tatlı böreği, kabak burma tatlısı, tavuklu börek gibi Bartın yöresine ait tadlar, ikram edilerek tanıtıldı. Yöresel yezzetlerin tadına bakan Vali Arslan ve beraberindekiler, yöresel el işleri ile taş sac ve ahşap yat, gemi maketlerinin yer aldığı stantları da gezdi.

İsmini görüntüsünden alan çorba

Bartın'ın mısır unundan yapılan Pumpum çorbası dikkat çekti. Kaynadığı anda üzerinde oluşan kabarcıklar nedeniyle "pumpum" ismini alan çorba, lezzeti nedeniyle yoğun ilgi gördü. Kazanın başına geçerek eline kepçeyi alan Vali Arslan, kaselere doldurduğu pumpum çorbasını alandakilere ikram etti. Arslan, ismini görüntüsünden alan pumpum çorbasından bir kase alarak tadına baktı.

Stantların 3 gün boyunca Cumhuriyet Maydanı'nda olacağını hatırlatan Vali Arslan, yöresel lezzetleri ustaların elinden tatmak isteyen herkesi meydana davet etti. - BARTIN