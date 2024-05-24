Bartın'ın eşsiz doğası ve mutfak kültürü dünyaya tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bartın'ın eşsiz doğası ve mutfak kültürü dünyaya tanıtılacak

Geniş Video İzle

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Bartın'ın Türk Hava Yolları uçaklarında tanıtılacağını duyurdu. Bartın'ın tarihi ve doğal güzellikleri resimlerle sergilendiği etkinlikte, ünlü şefler tarafından Bartın yöresine ait yemekler tanıtıldı. Bartın Valisi, Bartın'ın dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ve Türk Hava Yolları'nın uçaklarında Bartın'ı tanıtan görsellerin yayınlanacağını belirtti.

24.05.2024 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın eşsiz doğası ve mutfak kültürü dünyaya tanıtılacak

BARTIN - Tarihi, doğası ve kültürüyle Batı Karadeniz'in incisi olan Bartın, dünyaya açılıyor. Türk Mutfağı Haftası nedeniyle etkinliklerde konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın'ın Türk Hava Yolları uçaklarında tanıtılacağını açıkladı.

2022 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Desteği ile 21-17 Mayıs tarihleri arasında dünyada ve Türkiye'de eş zamanlı olarak kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Bartın'da etkinlikler düzenlendi. Sağlıklı, geleneksel, atıksız tüketim ana teması ve coğrafi işaretli ürünler yurtiçi faaliyet konsepti ile gerçekleşen hafta kutlamalarına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile çeşitli kurum ve kuruluşlar da destek verdi. Bando eşliğinde yapılan yürüyüş le başlayan etkinlikte, Bartın'ın tarihi ve doğal güzellikleri yapılan resimlerle tanıtıldı. Bartın'ın tarihi, turistik alanları ile doğal güzellikleri ile, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Türkan Şoray gibi Yeşil Çam'ın ünlü karakterlerinin buluştuğu yağlı boya resimleri katılımcıların ilgisini gördü. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının ünlü şefler tarafından yapılan Bartın yöresine ait yemeklerin de yapılarak tanıtıldığı etkinlikte, yörenin coğrafi işaretli ürünleri, el sanatları ve yöresel lezzetlerin yer aldığı stantlar da kuruldu.

Programda konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın'ın hem dünyada hem de Türkiye'de keşfedilmesi gereken bir olduğunu belirterek, "İlimiz doğasıyla, deniziyle, mavisiyle yeşiliyle kültürüyle, tarihi ve deniz turizmi açısından çok güzel bir şehir. Batı Karadeniz'in incisi, keşfedilmeyi bekleyen, kendisini geliştiren bir ilimiz. Coğrafi işaret aldığımız ürünlerimiz de var. Ağda tatlımız, beyaz baklavamız, incir dondurmamız, kabak burma tatlımız, pirinçli mantımız, tatlı böreğimiz, şöven ekmeğimiz, yağlı gözlememiz, yumurtalı ıspıt yemeğimiz, coğrafi işaretli lezzetlerimiz arasında yer almıştır. Yöresel lezzetlerimiz, bizlerin kültürüdür. Ülkemiz, yemek kültürü açısından hem de doğal ve tarihi güzellikleri açısından çok büyük potansiyeller barındırmaktadır. Bartınımız, Türkiye'de keşfedilmesi gereken bir ilimizdir" dedi.

Vali Arslan, Bartın'ın dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılabilmesi için yoğun çaba içerisinde bulunduklarını belirterek, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Arslan, "Vizit Bartın isimli sitemizi oluşturduk. Yayına geçecek, kısa süre içerisinde. Bu vesile ile Bartınımızı daha çok tanıtacağız. Haziran'ın 10'undan itibaren de Bartın'mızın yemeklerini, tarihini, kültürünü ve turizmini anlatan görsellerden oluşan görüntülerimiz, Türk Hava Yolları'nın uçaklarında yayınlanacak. 1 yıl boyunca Bartın'ımızı dünyaya tanıtacağız. İnşallah çok daha fazla turist çekme imkanına kavuşacağız" şeklinde konuştu.

Tüm kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile özel sektör çalışanlarında da çağrıda bulanan Nurtaç Arslan, "Turistleri ağırlayacağız, ama bunun için de bizlerinde alt yapılarımızı oluşturmamız gerekiyor. Yöresel lezzetlerimiz de bunlar için ayrıca bir öneme sahip. Maalesef Bartın'ımızda yöresel lezzetleri sunduğumuz bir mekanımız yok. Bu anlamda gerek özel sektördeki mekanlarımızda, gerekse kamu kurum kuruluş yemekhanelerinde de Bartınımzın yöresel lezzetlerini tanıtacak şekilde menülere yer verilmesini istiyoruz. Bu konuda özel sektör işletmelerinden de destek bekliyoruz" diye konuştu.

Program, katılımcılara yöresel yemeklerden oluşan bir menünün ikramı ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türkiye, Bartın, Yemek, Kültür, Etkinlik, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bartın'ın eşsiz doğası ve mutfak kültürü dünyaya tanıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı.
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
16:00 Yeni Kaledonya’da protestoların ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 21:57:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'ın eşsiz doğası ve mutfak kültürü dünyaya tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement