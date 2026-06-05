BAŞ-MEK'te emek ve üretim sergilendi - Son Dakika
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BAŞ-MEK'te emek ve üretim sergilendi

BAŞ-MEK\'te emek ve üretim sergilendi
05.06.2026 12:06  Güncelleme: 12:08
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Başiskele Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nın yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi. Açılışta konuşan Başkan Özlü, kadınların üretimdeki rolüne vurgu yaptı.

Başiskele Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nın (BAŞ-MEK) yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar vatandaşlarla buluştu.

Başiskele Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen BAŞ-MEK'in sergisi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Serginin açılış törenine Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, Başiskele Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Abidin Kayış, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Her çalışmada üreten Türkiye'nin izi var"

Programda açıklamalarda bulunan Başkan Yasin Özlü, sergide yer alan eserlerin yalnızca birer ürün değil, aynı zamanda büyük emek ve özverinin yansıması olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece bir serginin açılışını yapmıyoruz; emeğin, sabrın ve üretimin güzelliğine şahitlik ediyoruz. Ortaya çıkan her eser; alın terinin, gayretin ve inancın bir yansımasıdır. Her ilmekte sevgi, her motifte kültür, her çalışmada üreten Türkiye'nin izi vardır" dedi.

Konuşmasında kadınların toplumsal hayattaki yerine de dikkati çeken Başkan Özlü, güçlü toplumların temelinde güçlü kadınlar ve güçlü aileler bulunduğunu vurguladı. Özlü, "Kadın; ailenin temeli, toplumun mayası, hayatın en güçlü taşıyıcısıdır. Kadının olduğu yerde üretim vardır, eğitim vardır, sanat vardır, bereket vardır. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. Güçlü kadın güçlü aileyi, güçlü aile ise güçlü toplumu inşa eder" ifadesini kullandı.

Ayrıca Özlü, kadın ve aile odaklı projelere de değinerek, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Gün Evi'nin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Gün evlerinin kadınların bir araya geldiği, sosyalleştiği, paylaşımda bulunduğu ve güçlendiği yaşam alanları olduğunu ifade eden Özlü, ilk etapta 4 gün evi açacaklarını, ilerleyen süreçte ise bu hizmeti ilçenin farklı mahallelerine yayarak daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Eserler beğeni topladı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Kursiyerler tarafından el emeği, göz nuru eselerinden oluşan hediyeler protokol üyelerine takdim edildi.

El nakışından mefruşata, filografiden makromeye, takı tasarımından hüsn-i hatta, çini ve seramikten sepet örücülüğüne kadar birçok farklı alanda hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden beğeni topladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Başiskele, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat BAŞ-MEK'te emek ve üretim sergilendi - Son Dakika

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