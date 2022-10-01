Başakşehir'de yeni kültür sanat sezonu Emel Sayın konseriyle başladı - Son Dakika
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Başakşehir'de yeni kültür sanat sezonu Emel Sayın konseriyle başladı

01.10.2022 14:17
Başakşehir'de yeni kültür sanat sezonu Emel Sayın konseriyle başladı

Başakşehir'de yeni kültür sanat sezonu Emel Sayın'ın verdiği konserle başladı.

Başakşehir'de yeni kültür sanat sezonu Emel Sayın'ın verdiği konserle başladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi" şiirini okuduğu açılış konserinde Emel Sayın ve Coşkun Sabah düet yaptı.

Başakşehir Belediyesi'nin ilçe sakinleri için hazırladığı 2022-2023 kültür sanat sezonu, sevilen sanatçı Emel Sayın'ın Başakşehir Kültür Sanat Merkezi'nde verdiği konserle başladı. Konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra binlerce Başakşehir ilçe sakini sanatsever katıldı.

BAŞKAN KARTOĞLU "SESSİZ GEMİ" ŞİİRİNİ OKUDU

Konser öncesinde konuklara hitap eden Başkan Yasin Kartoğlu, konuşmasına Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi" şiiriyle başladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'ü de kapsayan kültür sanat sezonunu açtıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Kültür ve sanatın şehri Başakşehir'de, 100'üncü yıla yakışır bir sezon için hazırlıklarımızı tamamladık. Kültür ve sanatın coşkusunu, heyecanını ve tüm güzelliklerini doyasıya yaşayacakları dopdolu bir sezon sizleri bekliyor. Notalar bir başka ahenkle dans edecek, renkler daha canlı ve daha fazla ışıltılı olacak" ifadelerini kullandı.

"SANAT BAŞAKŞEHİR'İN SOKAKLARINA YAYILACAK"

Kültür ve sanat coşkusunun Başakşehir'in her yerinde yaşanacağına işaret eden Başkan Kartoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece kültür sanat merkezlerinde değil, şehrimizin sokaklarına kadar taşıyacağız bu heyecanı, bu coşkuyu. Türk ve dünya tiyatrosunun en seçkin oyunları, keyifli söyleşiler, atölyeler ve konserlerde bir araya geleceğiz yıl boyu. Birbirinden kıymetli sanatçılarımızı ve sevilen gruplarımızı konuk edeceğiz, kültür sanatın şehri Başakşehir'imizde. Şarkılarımızı, türkülerimizi hep birlikte söyleyeceğiz. Ama bu sefer daha güçlü ve daha gür olacak sesimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır şekilde."

EMEL SAYIN VE COŞKUN SABAH'TAN DÜET

Emel Sayın konserinin ilerleyen dakikalarında konuklar arasında bulunan usta sanatçı Coşkun Sabah, sahneye çıktı. Bir süre sohbet edip anılarını tazeleyen ikili, "Anılar" şarkısını birlikte seslendirdi.

Başakşehir Belediyesi'nin 100. Yıl Kültür ve Sanat Sezonu'nda birçok etkinliğe yer verilecek. Etkinlikler kapsamında yetişkin ve çocuk tiyatroları, konserler, söyleşiler ve birçok alanda uzman isimlerle atölyeler düzenlenecek.


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Kaynak: DHA

Coşkun Sabah, Emel Sayın, Başakşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başakşehir'de yeni kültür sanat sezonu Emel Sayın konseriyle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de yeni kültür sanat sezonu Emel Sayın konseriyle başladı - Son Dakika
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