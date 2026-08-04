Anadolu’nun tüm renkleri sahilde buluştu - Son Dakika
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Anadolu’nun tüm renkleri sahilde buluştu

Anadolu’nun tüm renkleri sahilde buluştu
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Başiskele'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yöresel Kültür Festivali'nde hemşehri dernekleri stant açtı. Yöresel ürünler, el sanatları ve geleneksel lezzetler sergilendi; halk oyunları gösterileri ve konserler gerçekleştirildi. Başkan Yasin Özlü, ilçenin kültürel bir mozaik olduğunu vurguladı.

Başiskele'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yöresel Kültür Festivali'nde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen hemşehri dernekleri stant kurarak kültürel değerlerini sergiledi.

Başiskele Belediyesince Başiskele Sahili'nde organize edilen etkinliğe, ilçede ve kent genelinde faaliyet gösteren hemşehri dernekleri katıldı. 3 gün süren festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve geleneksel lezzetler kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe; Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başiskele Ordulular Derneği, Kocaeli Korganlılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Rizeliler Derneği, Turnalı Köylüleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği (Kocaeli Şanlıder), Kocaeli-Gümüşhane Kabaköylüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Başiskele Vanlılar Derneği, Başiskele Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği katılarak yörelerine özgü kültürleri tanıttı.

Stantlara ilgi gösteren katılımcılar, etkinlik boyunca halk oyunları gösterilerini izleme imkanı buldu. Festivalin akşam programlarında ise İbrahim Gözükara, Zeynep Başkan ve Rumeli Semih sahne alarak sevilen eserleri seslendirdi.

"Başiskele'miz ülkemizin küçük bir mozaiğidir"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçenin Türkiye'nin her bölgesinden insanın bir arada yaşadığı kültürel bir mozaik olduğunu belirtti.

Etkinliğe katkı sunan derneklere ve katılımcılara teşekkür eden Özlü, "Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e kültürümüzün tüm renklerini burada birlikte yaşıyoruz. Bizleri bir araya getiren en büyük değer kardeşliğimiz ve ortak kültürümüzdür. Başiskele'de büyük bir aileyiz ve bu birlik beraberliği her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Anadolu’nun tüm renkleri sahilde buluştu - Son Dakika

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