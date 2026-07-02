Başiskele halk oyunları ekibi, 7 bin 774 kişilik horon rekoruna ortak oldu

Başiskele Belediyesine bağlı halk oyunları ekibi, İstanbul'da 7 bin 774 kişinin aynı anda horon oynamasıyla kırılan Guinness Dünya Rekoru organizasyonuna katılarak tarihi rekora ortak oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 28 Haziran'da İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda "Horon Bizumdur, 7'den 70'e Herkes Tek Yürek, 5000 Kostümlü Horoncu" sloganıyla rekor denemesi etkinliği düzenlendi.

Geleneksel kültürü yaşatmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen etkinliğe, Başiskele Belediyesi Halk Oyunları Grubu da katıldı. Antrenör Ahmet Durmuş liderliğindeki çocuk ve yetişkin kursiyerlerden oluşan ekip, binlerce kişiyle birlikte aynı anda horon oynadı. Toplam 7 bin 774 kostümlü katılımcının eş zamanlı olarak horon oynadığı organizasyonla Guinness Dünya Rekoru kırıldı.

Başiskeleli ekibin de yer aldığı rekorla birlikte, asırlık kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılmasına önemli bir katkı sunulmuş oldu. - KOCAELİ