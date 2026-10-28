Başkan Ahmet Akın; "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Akın, "Balıkesir kurtuluşun ve yeniden kuruluşun simgesidir" dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümünü, bağımsızlığımız için can veren kahramanların ocağı Kuvayımilliye şehri Balıkesir'de, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş fikri, bu bereketli topraklarda filizlendi. Bizler, Kuvayımilliye ruhuyla ulusal direnişi başlatan bir ecdadın torunlarıyız. Kadın erkek, genç yaşlı demeden herkesin vatan savunmasına koştuğu bu mübarek topraklar, kurtuluşun ve yeniden kuruluşun simgesidir.

Vatan ve millet söz konusu olduğunda Balıkesirliler hiçbir hesap yapmadan en öne atılmıştır. Biz, atalarımızdan aldığımız güçle dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'imizin ve millet iradesinin en güçlü bekçileriyiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bize yalnızca bir yönetim biçimi değil; onurlu, eşit ve özgür yurttaş olma hakkını armağan etti. Bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizi aynı kararlılıkla yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmektir."

"Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye!"

Akın, mesajında: "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da Balıkesir'imizi daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir şehir yapmak boynumuzun borcudur. Bizler, atalarımızın emanetine sahip çıkarak hiç kimseyi arkada bırakmadan aydınlık bir Türkiye için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ulu Önder'imizin 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' sözünün aydınlığında birlik ve beraberlik içinde yarınlara adım atacağız. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden tüm Kuvayimilliyeci şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin ilelebet payidar kalması için tüm varlığımızla mücadele etmeyi sonsuza kadar sürdüreceğiz. Tüm Türk milletinin ve hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye!" ifadelerine yer verdi.