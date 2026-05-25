Başkan Akın; "Bayramlar gönüllerin birleştiği günlerdir"
Başkan Akın; "Bayramlar gönüllerin birleştiği günlerdir"

25.05.2026 14:58  Güncelleme: 14:59
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, bayram hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Akın mesajında "Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyerek bayramın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sözlerine şöyle devam etti: "Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, sofraların ve umutların paylaşıldığı çok özel günlerdir. Anadolu'nun kadim dayanışma kültürünü yaşatan bu güzel günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, komşusunun kapısını çalmak, büyüklerimizi ziyaret etmek ve çocuklarımızın yüzünü güldürmek en büyük sorumluluğumuzdur.

"Balıkesir'imiz bayrama hazır"

Bayramımızı doyasıya yaşamak, evlerimizden ve Balıkesir'imizden huzuru eksik etmemek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz, bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşehrilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir bayram geçirmesi için ibadethanelerimizde, mezarlıklarımızda, Hayvan Pazarımızda ve Balıkesir'imizin dört bir yanında temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız bayramda da düzenli olarak devam edecek. BASKİ ile itfaiye ve zabıta ekiplerimiz, bayram boyunca tüm acil durumlara karşı sahada hazır bulunacaklar. Yakın Çözüm Çağrı Merkezimiz 7/24 esasıyla hemşehrilerimizin bir telefon uzağında olacak. Diğer yandan bayram süresince BTT otobüslerimizle ücretsiz hizmet vererek hemşehrilerimizi sevdiklerine kavuşturan yollarımızı daha da kısaltacağız. Bayramda can dostlarımızı da ihmal etmedik, Can Dost Mobil Tedavi Aracımız bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Bizler, Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir'in evlatları olarak dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü bu topraklar, en zor günlerde omuz omuza vererek ayağa kalkmış insanların memleketidir.

Kurban Bayramı'nın; ülkemize huzur, milletimize sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Özellikle bayram süresince yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını rica ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli Balıkesir Ailem olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyor, bayramın sevgiye, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

