Başkan Altay: "Hatay'da Anadolu'nun ilk camisinde çalışmaları kısa sürede tamamlayacağız" - Son Dakika
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Kültür Sanat

Başkan Altay: "Hatay'da Anadolu'nun ilk camisinde çalışmaları kısa sürede tamamlayacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay'daki Habib-i Neccar Camii restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini ve bu projenin sadece bir onarım değil, iki şehir arasında kardeşlik köprüsü kurulması anlamına geldiğini vurguladı. Camii restorasyonu, birlik ve beraberliğin sembolü olarak öne çıkıyor.

30.04.2025 22:41
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Başkan Altay: " Hatay'da Anadolu'nun ilk camisinde çalışmaları kısa sürede tamamlayacağız"

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonundaki çalışmaları hızla sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürütülen restorasyon çalışmalarının sadece bir yapı onarımı olmadığını, aynı zamanda iki şehir arasında gönül köprüsü kurulduğunu vurguladı. Başkan Altay, Habib-i Neccar Camii'nin Anadolu'nun ilk camisi olarak bilindiğini hatırlatarak, "Habib-i Neccar Camii, sadece Hatay'ımızın değil, tüm İslam dünyasının ortak mirasıdır. Böyle bir emaneti yeniden ayağa kaldırmak bizim için büyük bir onur, büyük bir sorumluluktur. Deprem felaketinin ardından Konya'nın Hatay'da yürüttüğü çalışmalar, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Barınma, lojistik destek, sosyal hizmetler ve altyapı çalışmaları gibi pek çok alanda Hatay'ın yanında olan Konya, Habib-i Neccar Camii restorasyonuyla bu desteği kalıcı hale getiriyor. Burada yaptığımız her iş, yarın torunlarımıza bırakacağımız bir kardeşlik mirasıdır. Konya olarak Hatay'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Anadolu'nun ilk camisindeki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız. Habib-i Neccar Camii'nin yeniden yükselmesi, sadece bir yapının restore edilmesi değil; birlik, beraberlik ve kardeşliğin de sembolü olacaktır" dedi.

Tarih yeniden ayağa kalkıyor

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Altay, restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını belirterek, "Caminin, kuzey beden duvarındaki yeni taşlar üzerinde el tarağı (mucarta) işçiliği yapıldı. İç cephede ise enjeksiyon boruları çıkarıldı, izlerin taş yüzeyinde temizliği ve sıva öncesi taşlarda yüzeylendirme yapıldı. Son cemaat mahfili, kemer taşlarının imalatı ve montajı yapıldı. Yine caminin, kuzeybatı fil ayağı üzerinde nefaset sıva denemesi, kuzey, güney ve doğu iç cephe duvarında kaba sıva uygulaması yapıldı. Avlu taç kapı üstünde ve kadın namazgahında üst ahşap çatının montajı yapıldı. Devamında iç cephe tonoz kemerlerine ait ahşap kontraplakların yerine hazırlığı yapıldı. Minare taşlarının karot ile delimi, iç ve dış taşlarının sıra imalatı yapıldı. Ayrıca batı beden duvarı, basınçlı su makinesi ile taş yüzeyler üzerinde yıkama işlemi yapıldı. Yapının her bir taşını, her bir detayını büyük bir hassasiyetle ele alıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Başkan Altay: 'Hatay'da Anadolu'nun ilk camisinde çalışmaları kısa sürede tamamlayacağız' - Son Dakika

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