Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri, 38 gün boyunca Türkiye’nin konuştuğu şehir olacak"

Kayseri'nin hafızasında derin izler bırakan, geçmişte milyonlarca insanın buluşma noktası olan fuar kültürü, Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Fuar38 ile yeniden şehrin kalbinde hayat buluyor.

Tam 38 gün boyunca konserlerden kültürel etkinliklere, çocuk şenliklerinden sahne gösterilerine kadar onlarca organizasyona ev sahipliği yapacak dev organizasyon, Kayseri'nin sosyal ve kültürel yaşamına yeniden yön verecek. Şehrin yıllardır özlem duyduğu ve Kayseri için çok özel bir anlam taşıyan fuar atmosferini yeniden yaşatacaklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bunun Kayseri'nin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, tüm vatandaşları bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

"Kayseri'mizin hafızasındaki güzel fuar günlerini yeniden yaşatacağız"

Fuar38'in sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına büyük katkı sağlayacak güçlü bir vizyon projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'mizin hafızasında çok özel bir yere sahip olan fuar kültürünü yeniden şehrimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim hedefimiz, Kayseri'mizin yıllarca özlem duyduğu fuar kültürünü yeniden ayağa kaldırmaktır. Fuar38 ile şehrimizin hafızasında yer etmiş güzel günleri tekrar yaşatırken, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için de yeni hatıralar oluşturuyoruz. Fuar38, geçmiş ile geleceği buluşturan çok özel bir organizasyondur. Kayseri'mizin unutulmaya yüz tutmuş fuar kültürünü yeniden canlandırıyor, geçmişimizin güzel hatıralarını geleceğe taşıyoruz. Fuar38 ile ailelerin birlikte vakit geçireceği, çocuklarımızın doyasıya eğleneceği, gençlerimizin unutamayacağı hatıralar biriktireceği, esnafımızın kazanacağı ve şehrimizin ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacak büyük bir yaşam alanı kuruyoruz. İnşallah 38 gün boyunca Kayseri'miz sanatın, kültürün, müziğin ve kardeşliğin merkezi olacak. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimizi, başta sıla-i rahim için gelen gurbetçi kardeşlerimiz olmak üzere ağırlayacak, Kayseri'nin güzelliklerini hep birlikte paylaşacağız. Herkes Kayseri'deki bu büyük coşkuya tanıklık edecek. Fuar38 ile yeniden eski fuar heyecanını yaşatırken, geleceğe güçlü bir kültür mirası bırakıyoruz. İnanıyorum ki 38 gün boyunca Türkiye Kayseri'yi konuşacak, Kayseri ise misafirperverliğiyle, coşkusuyla ve birlik ruhuyla hafızalara kazınacaktır. Fuar38, sadece bir etkinlik değil; Kayseri'nin birlik ve beraberliğinin, sosyal belediyecilik anlayışımızın ve geleceğe olan inancımızın en güçlü göstergelerinden biri olacaktır. 38 gün boyunca Türkiye Kayseri'yi konuşacak, Kayseri ise birbirinden değerli sanatçılarla, etkinliklerle ve coşkuyla dolu unutulmaz günler yaşayacaktır. Tüm hemşehrilerimizi ve çevre illerden gelecek misafirlerimizi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" İfadelerine yer verdi.

Kayseri'de tarih yeniden yazılıyor, 38 gün sürecek dev organizasyon başlıyor

Öte yandan Türkiye'nin birbirinden değerli sanatçılarını Kayserililerle buluşturacak olan Fuar38'in açılışı, Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy konseriyle gerçekleştirilecek. 31 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Kadir Has Fuar Alanı'nda başlayacak büyük buluşmanın ardından Coşkun Sabah, Sefa Doğanay Gazinosu, İsmail, Altunsaray, Hakkı Bulut, Kubat, Hatay Medeniyetler Korosu ve daha birçok sevilen sanatçı, 38 gün boyunca sahne alarak Kayseri'de unutulmaz anlara imza atacak. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde hazırlanan Fuar38'de konserlerin yanı sıra çocuk etkinlikleri, sahne gösterileri, kültürel aktiviteler, eğlence alanları, sosyal etkinlikler ve birbirinden renkli organizasyonlar yer alacak. Kayseri'nin köklü fuar kültürünü modern bir anlayışla yeniden yaşatacak organizasyon, şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirirken, bölge ekonomisine de önemli katkılar sunacak. Kocasinan Belediyesi, tüm Kayserilileri ve çevre illerden gelecek misafirleri, 38 gün sürecek bu büyük kültür ve eğlence şölenine davet ediyor.