Kurşunlu Han\'a sanat vizyonu masaya yatırıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kurşunlu Han'da görev yapan atölye eğitmenleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Buluşmada atölye çalışmalarının geliştirilmesi, yeni projeler ve Kurşunlu Han'ın yaşayan bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi hedefi ele alındı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kurşunlu Han'da görev yapan atölye eğitmenleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek kültür ve sanat alanındaki çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi.

Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcıları Emre Halil Esenkaya ile Mümin Yılmaz da katıldı. Resim, heykel, çini, ahşap oymacılığı ve el sanatları başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim veren eğitmenlerle buluşan Başkan Şimşek, belediyenin kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda eğitmenlerin talep, görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Şimşek, Kurşunlu Han'ın Manisa'nın önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline gelmesi için çalışmaların ortak akıl anlayışıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Vatandaşların sanata erişimini artırmayı hedefleyen projelerin önemine dikkat çeken Şimşek, Kurşunlu Han'ın her yaştan vatandaşın faydalanabileceği yaşayan bir kültür ve sanat merkezi olması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada, mevcut atölye çalışmalarının geliştirilmesi, yeni eğitim programlarının planlanması ve Kurşunlu Han'ın kültürel cazibesini artıracak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Şimşek, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarda eğitmenlerin katkısının büyük önem taşıdığını vurgulayarak iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini kaydetti. - MANİSA