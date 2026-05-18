Başkan Taşkın\'dan 19 Mayıs mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olmasının yanı sıra gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Başkan Taşkın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda ortaya koyduğu kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla verdiği mücadele; bugün de bizlere güçlü bir gelecek inşa etme noktasında ilham vermeye devam etmektedir. Bu anlamlı günün gençlerimize armağan edilmiş olması, geleceğimizin teminatı olan gençliğimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Gençlerimizin sahip olduğu azim, heyecan, üretkenlik ve sorumluluk bilinci; ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en önemli güçtür. Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını seven, kendisini her alanda geliştiren bir gençliğin; Türkiye'yi daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bizler de yerel yönetimler olarak gençlerimizin eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda daha iyi imkanlara ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin sosyal hayatın içerisinde daha aktif yer alması, kendilerini geliştirmesi ve geleceğe güvenle hazırlanması adına üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. " - MALATYA