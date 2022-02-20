Üye Girişi
Başkentli gençler "altın zili" çalmak için mücadele etti - Son Dakika

Başkentli gençler "altın zili" çalmak için mücadele etti

20.02.2022 17:27

Başkentli gençler "altın zili" çalmak için mücadele etti 2022 Altın Zili Kim Çalacak etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

Başkentli gençler "altın zili" çalmak için mücadele etti

ANKARA - 2022 Altın Zili Kim Çalacak etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Kore hakkında bilgi yarışması olan etkinlikte birinciye 500 dolar, ikinciye 300 dolar ve üçüncüye 200 dolar ödüldü verildi. Altın Zil ödülünü ise bu yıl kazanan olmadı.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Kore hakkında bilgi yarışması olan "2022 Altın Zili Kim Çalacak?" etkinliğini düzenledi. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 100'den fazla yarışmacı katıldı. Yarışmayı birinci tamamlayan Merve Nur Gülyaprak 500 Dolarlık ödülün sahibi olurken, ikinci Serin Ören 300 Dolar, üçüncü Nursena Dinç ise 200 dolarlık ödülün sahibi oldu.

Sorulan 50 soruyu da doğru yanıtlayana verilecek olan Altın Zil Ödülü: Kore'ye Seyahat'i ise kazanan çıkmadı. Etkinlik kapsamında Kore samulnori ve yelpaze dansı geleneksel gösterileri de düzenlendi.

Başkentli gençler altın zili çalmak için mücadele etti
Başkentli gençler altın zili çalmak için mücadele etti
Başkentli gençler altın zili çalmak için mücadele etti

YORUMLAR
500
Başkentli gençler 'altın zili' çalmak için mücadele etti Başkentli gençler "altın zili" çalmak için mücadele etti Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğince bilgi yarışması düzenlendi Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğince bilgi yarışması düzenlendi

Ankara, Altın, dolar, Kore, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Başkentli gençler 'altın zili' çalmak için mücadele etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:10 Cani kardeş, zihinsel engelli kız kardeşini başına demirle vurarak öldürdü
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 17:35:32. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentli gençler "altın zili" çalmak için mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement