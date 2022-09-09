"Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi başkentte ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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"Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi başkentte ziyaretçilerini ağırlıyor

09.09.2022 21:40
"Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi başkentte ziyaretçilerini ağırlıyor

Başkentte, Osmanlı Devleti padişahlarının yağlı boya portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi izlenime açıldı.

Başkentte, Osmanlı Devleti padişahlarının yağlı boya portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi izlenime açıldı.

Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneğinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Çankaya'daki Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde açtığı serginin "Büyükelçiler Resepsiyonu" yapıldı.

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, dış temsilciliklerden diplomatlar ve sanatseverler katıldı.

Ziyaretçiler, ressam Yakup Cem'in yağlı boyayla resmettiği 36 Osmanlı padişahının portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisini gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sergi, eylül sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Osmanlı Devleti, Çankaya, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Bu Cihan'ın Sultanları' sergisi başkentte ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi başkentte ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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