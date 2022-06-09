Başkentteki "Konya Günleri"ne vatandaşlar ilgi gösterdi

Konya'nın ilçeleri ile kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı Konya Günleri, ilk gününde Başkentteki vatandaşlardan ilgi gördü.

Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan Konya Günleri'nde Konya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları, gıda sektöründen Konyalı esnaflar, sanayi firmaları, 4 üniversite, 5 odalar birliği olmak üzere toplam 90 sektör temsilcisi stant açtı.

Ereğli Belediyesi şalgam suyu, beyaz kiraz reçeli ve el yapımı gofret, Karatay Belediyesi lavantalı dondurma, Seydişehir Belediyesi leblebi olmak üzere her belediye yöresine özgü lezzetlerin tanıtımlarını yaptı. Konyalı esnaflar da "etli ekmek" ve "düğün pilavı" gibi yemeklerin satışını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında gençler ve çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için sahne gösterileri yapıldı, gençler için de çeşitli spor aktivite alanları ve konser alanları kuruldu.

Konya Günleri, 9-12 Haziran 11.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.