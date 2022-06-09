Başkentteki "Konya Günleri"ne vatandaşlar ilgi gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentteki "Konya Günleri"ne vatandaşlar ilgi gösterdi

09.06.2022 22:58
Başkentteki "Konya Günleri"ne vatandaşlar ilgi gösterdi

Konya'nın ilçeleri ile kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı Konya Günleri, ilk gününde Başkentteki vatandaşlardan ilgi gördü.

Konya'nın ilçeleri ile kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı Konya Günleri, ilk gününde Başkentteki vatandaşlardan ilgi gördü.

Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan Konya Günleri'nde Konya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları, gıda sektöründen Konyalı esnaflar, sanayi firmaları, 4 üniversite, 5 odalar birliği olmak üzere toplam 90 sektör temsilcisi stant açtı.

Ereğli Belediyesi şalgam suyu, beyaz kiraz reçeli ve el yapımı gofret, Karatay Belediyesi lavantalı dondurma, Seydişehir Belediyesi leblebi olmak üzere her belediye yöresine özgü lezzetlerin tanıtımlarını yaptı. Konyalı esnaflar da "etli ekmek" ve "düğün pilavı" gibi yemeklerin satışını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında gençler ve çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için sahne gösterileri yapıldı, gençler için de çeşitli spor aktivite alanları ve konser alanları kuruldu.

Konya Günleri, 9-12 Haziran 11.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanı Koca'dan, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması Plak Atışları Grand Prix'si ilk kez Türkiye'de düzenlenecek Plak Atışları Grand Prix'si ilk kez Türkiye'de düzenlenecek
Kaynak: AA

Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkentteki 'Konya Günleri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:52 Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
22:27 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
21:38 Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
21:33 Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak 3 şarjör boşalttı
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr olabileceği belirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 23:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentteki "Konya Günleri"ne vatandaşlar ilgi gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement