Baştımar Aile Müzesi ve Kitaplığı törenle açıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunan "Baştımar Aile Müzesi ve Kitaplığı" bugün törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kökleri 14. yüzyıl Tebriz'ine ve Celayirliler Devleti'ne kadar uzanan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethinin ardından bölgenin güvenliği ve imarını üstlenen Baştımar (Hacıyakuboğulları) Ailesi'nin asırlık mirası yeni nesillerle buluştu. Türk-İslam mimarisinin en güzide örneklerinden biri olan tarihi Ahmet Hacıyakuboğlu Konağı, aslına sadık kalınarak gerçekleştirilen titiz restorasyon çalışmalarının ardından "Baştımar Aile Müzesi ve Kitaplığı" olarak halkın hizmetine sunuldu.

Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Aydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Alaattin İlyas Saral, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Müze ve kitaplık bünyesinde barındırdığı tarihi dokümanlar, aile yadigarı nadide eserler ve zengin bir kütüphane ile Trabzon'un kültürel turizmine ve tarihi mirasına değer katmayı hedefliyor. - TRABZON