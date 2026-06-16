Battalgazi Mahallesi\'nde Tarihi Keşifler

Kayseri'de gecekonduların ağırlıkta olduğu, yakın zamanda kentsel dönüşümle apartmanların yükseldiği Battalgazi Mahallesi tarihi zenginlikleriyle dikkati çekiyor.

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneğinin çabalarıyla, eski seyyahların notlarından ve harita çizimlerinden yola çıkılarak mahallede 4. yüzyıldan kalma bir hastane, hipodrom ve Pagan inancına ait tapınak tespit edildi.

Hipodrom ve hastane binasının bulunduğu alanlar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 3. derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Hipodrom olduğu belirlenen alan düz ve geniş zeminiyle dikkati çekiyor, hastaların yatarak tedavi gördüğü hastane binasından geriye kalan taş duvar ise yıllara meydan okuyor.

Aynı mahallede 2. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Pagan inancına ait tapınak da devasa kesme taş zemini ve kırılmış mermer sütun parçalarıyla yapının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

"Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce şehir burada kuruldu"

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine, şu an şehir merkezi olan bölgenin o dönem bataklık olduğunun ve sıtmayla mücadele edildiğinin kaynaklardan öğrenildiğini söyledi.

Battalgazi Mahallesi'nin ise ovaya hakim konumuyla hem yerleşim hem de savunma için uygun olduğunu ifade eden Özsoy, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce şehrin burada kurulduğunu belirtti.

Özsoy, bölgede Roma, Doğu Roma, Kapadokya Krallığı, Selçuklu ve Osmanlı'nın zaman içinde hakimiyet kurduğu bilgisini vererek, "Nasıl şehirde şu an hastanemiz, alışveriş merkezimiz, camiler, okullar, hamamlar, oteller, sivil yerleşim yerleri var, o zamanki şartlarda da bunların hepsi var. Bir de başkentseniz, darphanesi, tiyatro salonu, hipodromu, yönetim merkezleri, binalar var. Böyle bir kompleks burası. Hemen hemen her yere yayılmış. Baktığımız zaman yok edilen ya da zemin temelleri kalmış veya bir parça ayakta kalan yerler var." diye konuştu.

Anadolu'yu dolaşan seyyahların notlarından bölgeye ait bilgiler edinildiğini aktaran Özsoy, zamanla bölgenin terk edildiğini, şu anki şehir merkezine göç edildiğini ancak mahallenin bahçeli evlerden oluşmasının, yakınında mesire alanı bulunmasının bölgedeki tarihi yapıları bir nebze koruduğunu anlattı.

"Yenilerini de bekliyoruz"

Bugüne kadar bölgede bulunan ve taşınmaz kültür varlıkları listesine giren alanlara dikkati çeken Özsoy, "Yakın tarihte tespit edilen bir hipodrom ve hamam var, bir hastane gündemimize girdi, tapınağımız var. Bölgeyi komple düşündüğümüzde apayrı bir zenginlik teşkil etmekte. Yenilerini de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özsoy, şehrin kullanılmayan bazı alanlarının zamanla hakim rüzgarların da etkisiyle zeminden yükseldiğini belirterek, "Kayseri'nin zemininin yani kotunun ne kadarda olduğu veya eğer o kota ulaşırsak o yükseltinin, katmanların altında şu ana kadar keşfedilmeyen kültür varlıklarımızdan kaç tanesinin olduğunu sürpriz şekilde önümüzdeki günlerde bekliyoruz." dedi.

Kültür çalışmalarının zamanla ilerlediğini vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:

"Bir bakarsınız 3-5 yıl sonra burada çok ciddi kazılar başlar, sondajlar yapılır. Etraftaki katmanların, yığıntıların altında başka buluntular var mı onlara bakılır ve çok daha berrak literatüre, dünyaya verebileceğimiz Kayseri ile ilgili özellikle veya buradaki yapılarla ilgili ciddi bilgiler çıkar. Bunlar zaman alacak. Özellikle kültür noktasındaki ilerlememiz diğer bütün ilerlemelerle kıyaslanınca son derece yavaş."