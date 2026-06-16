Battalgazi Mahallesi'nde Tarihi Keşifler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Battalgazi Mahallesi'nde Tarihi Keşifler

Battalgazi Mahallesi\'nde Tarihi Keşifler
16.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Battalgazi Mahallesi'nde antik yapılar, kentsel dönüşümle gün yüzüne çıkıyor.

Kayseri'de gecekonduların ağırlıkta olduğu, yakın zamanda kentsel dönüşümle apartmanların yükseldiği Battalgazi Mahallesi tarihi zenginlikleriyle dikkati çekiyor.

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneğinin çabalarıyla, eski seyyahların notlarından ve harita çizimlerinden yola çıkılarak mahallede 4. yüzyıldan kalma bir hastane, hipodrom ve Pagan inancına ait tapınak tespit edildi.

Hipodrom ve hastane binasının bulunduğu alanlar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 3. derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Hipodrom olduğu belirlenen alan düz ve geniş zeminiyle dikkati çekiyor, hastaların yatarak tedavi gördüğü hastane binasından geriye kalan taş duvar ise yıllara meydan okuyor.

Aynı mahallede 2. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Pagan inancına ait tapınak da devasa kesme taş zemini ve kırılmış mermer sütun parçalarıyla yapının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

"Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce şehir burada kuruldu"

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine, şu an şehir merkezi olan bölgenin o dönem bataklık olduğunun ve sıtmayla mücadele edildiğinin kaynaklardan öğrenildiğini söyledi.

Battalgazi Mahallesi'nin ise ovaya hakim konumuyla hem yerleşim hem de savunma için uygun olduğunu ifade eden Özsoy, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce şehrin burada kurulduğunu belirtti.

Özsoy, bölgede Roma, Doğu Roma, Kapadokya Krallığı, Selçuklu ve Osmanlı'nın zaman içinde hakimiyet kurduğu bilgisini vererek, "Nasıl şehirde şu an hastanemiz, alışveriş merkezimiz, camiler, okullar, hamamlar, oteller, sivil yerleşim yerleri var, o zamanki şartlarda da bunların hepsi var. Bir de başkentseniz, darphanesi, tiyatro salonu, hipodromu, yönetim merkezleri, binalar var. Böyle bir kompleks burası. Hemen hemen her yere yayılmış. Baktığımız zaman yok edilen ya da zemin temelleri kalmış veya bir parça ayakta kalan yerler var." diye konuştu.

Anadolu'yu dolaşan seyyahların notlarından bölgeye ait bilgiler edinildiğini aktaran Özsoy, zamanla bölgenin terk edildiğini, şu anki şehir merkezine göç edildiğini ancak mahallenin bahçeli evlerden oluşmasının, yakınında mesire alanı bulunmasının bölgedeki tarihi yapıları bir nebze koruduğunu anlattı.

"Yenilerini de bekliyoruz"

Bugüne kadar bölgede bulunan ve taşınmaz kültür varlıkları listesine giren alanlara dikkati çeken Özsoy, "Yakın tarihte tespit edilen bir hipodrom ve hamam var, bir hastane gündemimize girdi, tapınağımız var. Bölgeyi komple düşündüğümüzde apayrı bir zenginlik teşkil etmekte. Yenilerini de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özsoy, şehrin kullanılmayan bazı alanlarının zamanla hakim rüzgarların da etkisiyle zeminden yükseldiğini belirterek, "Kayseri'nin zemininin yani kotunun ne kadarda olduğu veya eğer o kota ulaşırsak o yükseltinin, katmanların altında şu ana kadar keşfedilmeyen kültür varlıklarımızdan kaç tanesinin olduğunu sürpriz şekilde önümüzdeki günlerde bekliyoruz." dedi.

Kültür çalışmalarının zamanla ilerlediğini vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:

"Bir bakarsınız 3-5 yıl sonra burada çok ciddi kazılar başlar, sondajlar yapılır. Etraftaki katmanların, yığıntıların altında başka buluntular var mı onlara bakılır ve çok daha berrak literatüre, dünyaya verebileceğimiz Kayseri ile ilgili özellikle veya buradaki yapılarla ilgili ciddi bilgiler çıkar. Bunlar zaman alacak. Özellikle kültür noktasındaki ilerlememiz diğer bütün ilerlemelerle kıyaslanınca son derece yavaş."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Osman Özsoy, Hipodrom, Hastane, Kayseri, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Battalgazi Mahallesi'nde Tarihi Keşifler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Kahramanmaraş’ta polis memuru evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Etiyopya’da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:28
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026’da da lider
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026'da da lider
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 12:12:01. #7.13#
SON DAKİKA: Battalgazi Mahallesi'nde Tarihi Keşifler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.