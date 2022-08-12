Bayburt Belediyesi'nden aşure ikramı - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi'nden aşure ikramı

12.08.2022 15:13
Bayburt Belediyesi'nden aşure ikramı

Bayburt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bayburt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bayburt Belediyesi hizmet binası önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Pekmezci, Aşure Günü'nün, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın günü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir. Bayburt Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirerek hem muharrem ayının, hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekmek istedik."

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Kaynak: AA

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt Belediyesi'nden aşure ikramı - Son Dakika

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