30. Uluslararası Dede Korkut Şöleni yarın başlıyor - Son Dakika
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30. Uluslararası Dede Korkut Şöleni yarın başlıyor

30. Uluslararası Dede Korkut Şöleni yarın başlıyor
06.07.2026 10:45  Güncelleme: 10:46
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Bayburt'ta bu yıl 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni, yarın başlayacak ve 6 gün sürecek. Etkinlikler kapsamında sempozyum, çalıştay, halk dansları, spor müsabakaları ve şiir yarışması ödül töreni yer alıyor.

Bayburt'ta bu yıl 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni, yarın başlayacak. 6 gün sürecek şölen kapsamında bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Şölen, yarın saat 11.00'de Masat köyünde bulunan Dede Korkut Türbesi'nin ziyaretiyle başlayacak. Aynı gün saat 19.00'da Bayburt Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek açılış programıyla şölen resmen başlayacak.

Şölen kapsamında 7-10 Temmuz tarihleri arasında Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda 'Avrasya Kültür Coğrafyasında Dede Korkut: Ortak Bellek ve Ortak Gelecek Sempozyumu' düzenlenecek. Ayrıca 9-11 Temmuz tarihleri arasında Baberti Külliyesinde "Bayburt Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Kültürel etkinlikler kapsamında 8-10 Temmuz tarihlerinde uluslararası halk dansları ve halk müziği toplulukları kentin farklı noktalarında gösteriler sunacak. Gösterilerin yapılacağı yer ve saatler ise daha sonra duyurulacak.

Şölenin spor programında ise 9-10 Temmuz tarihlerinde Baberti Külliyesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu ile Bayburt Çok Amaçlı Spor Salonunda çeşitli spor müsabakaları ve etkinlikler düzenlenecek.

Edebi etkinlikler kapsamında düzenlenen Dede Korkut Şiir Yarışması'nın ödül töreni, 10 Temmuz saat 20.00'de Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Programda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verilecek.

Türk dünyasının bilge atası ve ortak kültürel mirası Dede Korkut'u anmak ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen 30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni, 12 Temmuz'da Bayburt Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak kapanış töreniyle sona erecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 30. Uluslararası Dede Korkut Şöleni yarın başlıyor - Son Dakika

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