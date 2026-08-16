Bayburt’ta ehram dokuma eğitimini tamamlayan 20 kadın sertifikalarını aldı
Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın yürüttüğü 'Ehramdan Geleceğe Çağrı' projesinde 8 ay ehram dokuma eğitimi alan 20 kadın kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kursiyerlerin tasarladığı ürünler de sergilendi.
Bayburt'ta Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen "Ehramdan Geleceğe Çağrı" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 20 kadın kursiyere sertifikaları verildi.
Baksı Müzesi'nde düzenlenen törende, 8 ay boyunca ehram dokuma eğitimi alan 20 Bayburtlu kadın kursiyer sertifikalarını aldı.
Törende Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve Baksı Kültür Sanat Vakfı Başkanı Oya Koçan konuşma yaptı.
Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk, konuşmasında kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekerek, ehramın usta tasarımcıların ellerinde yeni bir boyut kazanmasının kıymetli olduğunu belirtti.
Selçuk, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.
Programda, kursiyerlerin 8 aylık eğitim sürecinde ehramdan tasarladığı ürünler de davetlilerin beğenisine sunuldu.
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