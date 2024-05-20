Bayburt\'ta Müzeler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Kültür Sanat

Bayburt'ta "Müzeler Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, uluslararası ödüllü iki müzeye sahip olan ve kent müzesi bulunan Bayburt'un gelecekte müzeler şehri olarak anılabileceğini söyledi.

Kültür ve turizm bilincinin artırması dolayısıyla müze konusunu önemsediklerini belirten Eldivan, Bayburt'un gelişmesinin sanayi ve tarımın yanı sıra kültür, turizmle olabileceğini ifade etti.

Eldivan, müzeler ve şehir merkezi arasında bir bağlantı kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Hüsamettin Bey ve Kenan Bey ilimizin hem kuzey hem de güney aksında çok güzel Avrupa'dan ödül alan ve tamamen fedakarlıklarıyla ortaya çıkardıkları iki tane yüz akı olan müzemiz var. Bu müzelerin daha çok bilinmesinin özellikle şehir merkeziyle bağlantısının daha çok sağlanması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Turizm potansiyelinin vatandaşın gelirine de yansımasını istediklerini dile getiren Eldivan, şunları kaydetti:

"Para kazanıp yatırım yapmamız lazım. Dolayısıyla bunun için nitelikli bir turist akınına uğramamız gerekiyor. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan gelen bu entelektüel, biraz daha okumuş kesimin müzeleri gezmesi çok iyi ama Bayburt'a gelmemesi kötü. Bu insanların hem Bayburt'a hem de müzelerimize gelmesi lazım. Buraya gelen misafirlerimizi biz zaten sürekli bu iki müzemize götürüyoruz."

Şehir merkezindeki Valiliğe ait müzenin de Kültür ve Turizm Bakanlığına devrinin söz konusu olduğunu ifade eden Eldivan, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü biz burada kale dahil hiçbir arkeolojik yerde kazı yapamıyoruz. Kazı yapamadığımız için de daha önce yapılan kazılarda çıkan eserler Erzurum'da sergileniyor. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlı müze olursa arkeolojik kazı yapma ehliyetini de alıyorsunuz. Ehliyeti aldığınız zaman da bu kazılarda çıkan ürünleri buradaki depolama alanıyla beraber burada sergiliyorsunuz. Bence Bayburt'un en büyük eksikliği Bakanlığa bağlı bir müzenin olmaması. O zaman buradaki ekip ona göre gelişecek. Sanat tarihçi, arkeolog gibi uzman arkadaşlar burada her yıl kazı yapmaya başlayacaklar. Belki o zaman üniversitemizde arkeolojiyle ilgili bir bölümümüz açılabilir. Bununla ilgili sanat tarihi bölümü açılabilir. Çünkü benim gezip gördüğüm kadarıyla Bayburt özellikle arkeolojik alanda hiç keşfedilmemiş, el dokunulmamış ve hiçbir şekilde işlenmemiş bir maden. Biz bunu beraberce işleyeceğiz. Bayburt'un bu konudaki potansiyeline ben inanıyorum."

Belediye Başkanı Mete Memiş de müzelerin maziyi bugüne taşıyan gümüzü de atiye taşıyacak mekanlar olduğunu söyledi.

Belediye olarak müzelerle ilgili yapılması gereken tüm çalışmalara destek vereceklerini aktaran Memiş, "Müzelerin bilinmesi, görülmesi, gezilmesi anlamında öğretmenlerimiz ve üniversitemizin üzerine görev düşüyor. Burada herkesin bilemeyeceği sanat eserleri olabilir. Bunları tanımak zorundayız. Soralım buradaki kişilere tanıyalım ve buraların önemli olduğunu öğrenelim. Hafızamızın zinde tutmak ve bugünü de geleceğe taşımak adına bu mekanların önemli olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen konferansta, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurusucu Kenan Yavuz, "Kentlerin kimliğinin oluşması ve kültür kodlarının görünür kılınması açısından müzelerin önemi" Baksı Müzesi Kurusucu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan da "Gelişmekte olan bölgelerde müzelerin ekonomik itici güç olarak rolleri" konulu sunum yaptı.

Etkinlik kapsamında, Cumhuriyet İlkokulu Bağlama Grubu mini konser verdi.