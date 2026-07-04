Bayburt’tan 40 öğrenciye İstanbul ve Çanakkale’de tarih ve kültür gezisi - Son Dakika
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Bayburt’tan 40 öğrenciye İstanbul ve Çanakkale’de tarih ve kültür gezisi

Bayburt’tan 40 öğrenciye İstanbul ve Çanakkale’de tarih ve kültür gezisi
04.07.2026 14:59
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Bayburt Şehitler Ortaokulundan 40 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından düzenlenen tarih, kültür ve eğitim gezisi kapsamında İstanbul ile Çanakkale'ye gitti.

Bayburt Şehitler Ortaokulundan 40 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından düzenlenen tarih, kültür ve eğitim gezisi kapsamında İstanbul ile Çanakkale'ye gitti.

Tamamı 8'inci sınıf öğrencilerinden oluşan kafile, İstanbul programında Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ile tarihi yarımadadaki önemli noktaları gezdi. Öğrenciler ayrıca Boğaz turuna katılarak İstanbul'u denizden görme imkanı buldu.

Programın Çanakkale etabında ise Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki şehitlikler ile Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanlar gezildi. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, savaşın izlerini yerinde görerek o döneme ilişkin bilgi edindi.

Yıl boyunca sınav hazırlığı yapan 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen gezi, eğitim-öğretim yılının yoğun temposunun ardından tarihi ve kültürel değerlerin yerinde tanınmasına katkı sağladı. Öğrenciler, yeni eğitim dönemi öncesinde farklı şehirleri görerek sosyal ve kültürel yönden verimli vakit geçirdi. 4 gün süren tarih, kültür ve eğitim gezisini tamamlayan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Bayburt'a döndü. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çanakkale, İstanbul, Bayburt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt’tan 40 öğrenciye İstanbul ve Çanakkale’de tarih ve kültür gezisi - Son Dakika

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