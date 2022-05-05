Bayburt Üniversitesinde 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri düzenlenecek - Son Dakika
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Bayburt Üniversitesinde 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri düzenlenecek

05.05.2022 13:17
Bayburt Üniversitesinde 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri düzenlenecek

Bayburt Üniversitesince, üniversite ve kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri düzenlenecek.

Bayburt Üniversitesince, üniversite ve kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta başlayacak ve 14 gün sürecek şenlikler kapsamında 80'in üzerinde etkinlik yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin Dede Korkut ve Baberti kampüslerinde gerçekleştirilecek şenlikler kapsamında, sportif faaliyetler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, yarışmalar, oyunlar, eğlenceler, sergiler, tiyatrolar ve belgeseller ile bölgenin ekonomik yapısının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenleneceği kaydedildi.

Şenliklerin son gününde yapılacak ödül töreninde ise başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isimlerin ödüllendirileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Turkovac aşısının geli­şti­ri­ldi­ği­ Erci­yes Ün­ivers­itesi­ Aşı Araştırma ve Gel­işt­irme Uygulama ve Araştırma Merkez­ Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye bilim ödülü, Türki­ye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e ise spor ödülü takdim edilecek. Törende, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan sanat ödülü, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz da kültür ödülü alacak."

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt Üniversitesinde 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri düzenlenecek - Son Dakika


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