Saklıkent Kanyonu\'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'na akın etti. Bayramın üçüncü gününde kanyon girişinde uzun araç ve ziyaretçi kuyrukları oluşurken, tatilciler buz gibi suda serinleyip doğanın tadını çıkardı.

Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kayadibi Mahallesi'ndeki Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Yerli ve yabancı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinlerken, bazı tatilciler de rafting ve zipline gibi aktivitelerle adrenalin dolu anlar yaşadı. Çevredeki restoran, kafe ve işletmelerde de bayram yoğunluğu dikkat çekti.

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, yaptığı açıklamada, şu ana kadar bayram sürecinde yaklaşık 20 bine yakın ziyaretçinin Saklıkent'e geldiğini ifade ederek "Bilindiği üzere Saklıkent sadece Türkiye'de değil, dünyada kendini kanıtlamış önemli bir turizm noktası. Bayram dolayısıyla ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bayram sürecinde yaklaşık 20 bine yakın yerli ve yabancı misafirimizi ağırladık. Misafirlerimiz sadece Saklıkent'i değil, bölgemizde bulunan tarihi ve kültürel değerleri de ziyaret ediyor. Özellikle Letoon ve Tlos antik kentlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Tüm misafirlerimizi bölgemize bekliyoruz. Şirin ilçemiz Seydikemer'de onları misafir etmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Başkan Akdenizli, son bir haftalık süreçte günlük ortalama 3 bine yakın ziyaretçinin kanyona giriş yaptığını belirterek, "Yaklaşık 6-7 günlük süreçte son olarak aldığım bilgiye göre, 18 bin civarında misafirimiz Saklıkent'e giriş yaptı. Bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. İnşallah sezonun geri kalanının da hareketli ve verimli geçmesini bekliyoruz" dedi. - MUĞLA