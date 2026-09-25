BBDSO yeni sezonu 8 Ekim'de açıyor, Bursa'da ilk kez 13 eser seslendirilecek

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2026-2027 sezonunu 8 Ekim'de devlet sanatçısı Gürer Aykal'ın şefliğinde, keman sanatçısı Valeriy Sokolov'un solistliğinde vereceği konserle açacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda saat 20.00'deki 2026-2027 sezonu açılış konseri, Aykal'ın şefliğinde, keman sanatçısı Sokolov'un solistliğinde gerçekleştirilecek.

Yeni sezonda Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların yanı sıra genç solistlere de yer verecek BBDSO, Bursa'da ilk kez seslendirilecek 13 eseri ve bir Türkiye prömiyerini sanatseverlerle buluşturacak.

Orkestra, sezon boyunca çocuklara yönelik eğitim konserlerinin yanı sıra özel gün ve haftalar kapsamında anma ve kutlama konserleri de düzenleyecek.

BBDSO'nun 2026-2027 sezonu, 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek özel film müzikleri konseriyle sona erecek.