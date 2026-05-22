Bedia Akartürk Özay Gönlüm İçin Söyledi

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen "Özay Gönlüm Türküleri" konserinde sahne aldı.

Ödemiş Belediyesince Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef İnan Ödemiş yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu sahneye çıktı.

Sunuculuğunu Ahmet Semerci'nin üstlendiği geceye konuk sanatçı olarak katılan 85 yaşındaki Bedia Akartürk, seslendirdiği türkülerle dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecede ilk olarak solo performans sergileyen Akartürk, daha sonra koroya eşlik ederek Türk halk müziğinin usta sanatçısı Özay Gönlüm'ün sevilen türkülerini seslendirdi.

Konser sonunda davetliler tarafından ayakta alkışlanan Akartürk, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Özay Gönlüm adına düzenlenen etkinlikte sahne almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gönlüm ile Ankara'da bir dönem "Yurttan Sesler" programında birlikte sahne aldıklarını ve zaman zaman aynı konserlerde yer aldıklarını anlatan Akartürk, onun çok değerli bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Akartürk, Gönlüm'ün türkülerinin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, kendisini rahmetle andığını kaydetti.