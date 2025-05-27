Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri 13. Yılında Sanat Dünyasını Buluşturdu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri 13. Yılında Sanat Dünyasını Buluşturdu

27.05.2025 20:00
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İzmir'de düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Bedia Muvahhit'in anısını yaşatmak amacıyla bir araya gelen sanatçıları ve sanatseverleri buluşturdu. Törende birçok değerli ödül sahiplerini buldu ve İzmir'in uluslararası tiyatro sahnesindeki yerini güçlendirerek sanatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'den yükselen tiyatro ruhu Türkiye'yi bir kez daha kucakladı

13. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri sahiplerine verildi

İZMİR - Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Bedia Muvahhit'in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, 13. yılında da sanat dünyasını İzmir'de buluşturdu. İzmir'i Türkiye'nin kültürel sahnesinde yeniden konumlandıran bu anlamlı gece, sadece ödül dağıtan bir organizasyon değil sanata adanmış bir buluşma olarak hafızalara kazındı.

Bu yıl da Sahne Tozu Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde Haldun Dormen Sahnesi'nde gerçekleşen tören, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatro sanatçılarını ve sanatseverleri bir araya getirdi. Ödül törenine katılan konuklar arasında törenin sanat danışmanı Haldun Dormen, onursal jüri başkanı Göksel Kortay, Sema Sarper, Mehmet Sarper, İzzet Günay, Serpil Günseli, Zerrin Tekindor, Meltem Cumbul, Halit Ergenç ve Salih Güney de yerini aldı.

'Git kendi şehrinde, kendin yap' diyen usta, bir ödül töreninin doğuşuna ilham verdi

Gecenin açılışında izletilen bir video kaydı, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Törenin isim babası ve duayen tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, yıllar önce genç bir tiyatrosever olan Çağlar İşgören'e dönerek bu sözleri söylemişti. O an söylenen bir cümle, yıllar sonra İzmir'i tiyatro dünyasının uluslararası sahnesine taşıyan bir hikayenin başlangıcına dönüştü. Dormen'in bu çağrısını dikkate alan İşgören, kendi şehrinden yola çıkarak bugün artık ulusal sınırları aşan bir ödül töreninin kurucusu olarak Türk tiyatrosu tarihine adını yazdırdı. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, sadece bir gecelik ödül töreni değil; İzmir'in sanatla kurduğu özgün bağın, ustaların mirasını genç kuşaklara aktarma iradesinin ve kişisel bir ilhamın güçlü bir başarıya dönüşmesinin simgesi oldu.

Ustalara saygı, gençlere ilham

Gecenin en saygın ödüllerinden Haldun Dormen Yaşam Boyu Onur Ödülü, Haldun Dormen tarafından tiyatro ve sinema dünyasının zarif yüzü Zerrin Tekindor'a takdim edildi. Zerrin Tekindor " Haldun abiciğim, benim hayatımda o kadar önemli bir yeriniz var ki, yaptığınız her şeye minnettarım. Bu ödül benim için çok büyük bir mutluluk. Kim alsa kıskanırdım. Halitcim sen bile alsan kıskanırdım" diyerek Halit Ergenç başta olmak üzere tüm salonu kahkahaya boğdu. Törenin sanat danışmanı ve isim babası Haldun Dormen, yaptığı konuşmada Bedia Muvahhit'in sanat mirasını taşımanın onurunu vurguladı. İlk kez törende yer alan Meltem Cumbul ve Halit Ergenç ödül takdiminde bulundu. Onursal jüri başkanı Göksel Kortay, Göksel Kortay Özel ödülünü Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına takdim etti. Jüri başkanı Erkan Ergin Bedia Muvahhit Cesaret ödülünü Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'in kazandığının bilgisini verdi.

İzmir'den dünya sahnesine

Ödül töreninin oluşturucusu Çağlar İşgören, Bedia Muvahhit Ödülleri'nin artık yalnızca ulusal değil, uluslararası bir vizyonla yol aldığını belirterek, "Bu organizasyon İzmir'i yalnızca bir Ege şehri değil, dünya sahnelerinde adı geçen bir tiyatro kentine dönüştürüyor." ifadelerini kullandı.

Kazanan isimler

En İyi Dış Yapım Ödülü: Amadeus

Golden Brıdge Özel Ödülü: İzmir İtalyan Konsolosu Sn. Daniele Bianchi

Jüri Özel Ödülü: Ürkmez Kadın Tiyatrosu

Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü: Bayraklı Belediye Başkanı Sn.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri 13. Yılında Sanat Dünyasını Buluşturdu - Son Dakika

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