Belediye başkanı şiir okudu, ilçenin tarihi geçmişi canlandı

Edebiyata olan ilgisiyle bilinen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Akçakoca ilçesindeki tarihi mekanlarda çekilen ve Yahya Kemal Beyatlı'nın "Rindlerin Akşamı" şiirini seslendirdiği 11'inci klibi sosyal medyada yayınlandı.

Edebiyata ve şiire ilgisiyle tanınan Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentin tarihi ve turistik noktalarının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü şiir klip çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Ahmet Haşim ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin 10 farklı eserini okuyan Başkan Özlü, son çalışmasında Yahya Kemal Beyatlı'nın "Rindlerin Akşamı" şiirine yer verdi.

Şiir için Akçakoca ilçesinin sahili, Yukarı Mahalle ve Tarihi Cezaevi gibi mekanlarında çekilen klip, Özlü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Başkan Özlü'nün paylaştığı 11'inci şiir klibi, izleyicilerden ilgi gördü.