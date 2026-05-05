Bergama Bisiklet Festivali Coşkuyla Başladı

05.05.2026 22:56
5. Uluslararası Bergama Bisiklet Festivali, 2 bin kilometre pedal çeviren bir çiftle başladı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, Bisikletliler Derneği Bergama Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Bergama Bisiklet Festivali coşkuyla başladı. Renkli görüntülere sahne olan festivale, Ankara'dan yola çıkarak 2 bin kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunu çift damga vurdu.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Bergama, uluslararası düzeyde dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından yüzlerce bisiklet tutkununu bir araya getiren festival, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

"300'e yakın bisikletliyle şehrimizi tanıtacağız"

Organizasyonun detayları hakkında bilgi veren Bisikletliler Derneği Bergama Şubesi Yöneticisi Emine Aktürk, festivalin uluslararası boyutuna ve hedeflerine dikkat çekti. Aktürk, şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl 5. Uluslararası Bergama Bisiklet Festivali'ni yapıyoruz. Yabancı ülkelerden ve Türkiye genelinden arkadaşlarımız geliyor. 300'e yakın bisikletli ile şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacağız."

Festival için 2 bin kilometre pedal çevirdiler

Festivalin en ilham verici hikayelerinden biri ise Ankara'dan katılan Meryem Çavuşyan ve eşinden geldi. 25 Mart'ta Ankara'dan yola çıkarak zorlu ama keyifli bir serüvene imza atan çift, Türkiye'nin Adana, Mersin, Kaş üzerinden ülkenin güney şeridini boydan boya geçerek Bergama'ya ulaştı. Çavuşyan, yolculuklarını şu sözlerle anlattı: "Güzel bir festival ortamında bulunmak için yaklaşık 2 bin kilometre pedal çevirdik. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Türk milletine misafirperverliği için gerçekten minnettarız." - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
