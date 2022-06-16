Bergamalı öğrenciler, ilçedeki ören yerlerini gezdi

Bergama'da "Kültürel Miras Farkındalık" projesi kapsamında öğrenciler, ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Kültürel Miras Farkındalık projesi kapsamında 33 okuldan 4 bin 341 öğrenciye ilçedeki kültürel miras ve değerleri hakkında eğitim verildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın tarihi mekan ve ören yerlerini öğretmen ve rehberler eşliğinde gezen 1417 öğrenci, öğrendiklerini yerinde pekiştirme imkanı buldu.

Proje sayesinde Bergama'nın var olan kültürel miras değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, tarih bilincinin çocuklara ilkokuldayken kazandırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Projeye ilkokul öğrencilerinden başladıklarını dile getiren Kaşıkçı, "Tarihi alanları, en ücra köyümüzde yaşayan çocuğumuz da olmak üzere tanıtımını yapıyoruz. İlkokuldan başladık. Bu ortaokul ve lise kademelerinde de devam edecek. Bu sayede çocuklarımız yaşadığı şehrin farkında olacak. Buraları da emin bir şekilde çocuklarımıza devretmiş, emanet etmiş olacağız." diye konuştu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise projenin ilçenin tarihini gelecek nesillere aktarmak bakımından önemli olduğunu kaydetti.