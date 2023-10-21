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Berlin'deki Bergama Müzesi restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacak - Son Dakika

Berlin'deki Bergama Müzesi restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacak

Son Güncelleme: 22.10.2023 00:00

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bergama Müzesi'nin güney kanadında geniş çaplı restorasyon yapılacak. Restorasyon nedeniyle müze 2037 yılına kadar kapalı kalacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bergama (Pergamon) Müzesi'nin güney kanadındaki geniş çaplı restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacağı bildirildi.

RESTORASYON NEDENİYLE 14 YIL KAPALI KALACAK

Prusya Kültür Varlıkları Mirası Vakfından yapılan açıklamada, müzenin kuzey kanadında 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının bu kez güney kanadında başlayacağı ve güney kanadının 14 yıl boyunca kapalı kalacağı belirtildi.

"TEMEL ONARIMLARIN DEVAMI İÇİN GEREKLİ"

Açıklamada, müzede temel onarımların planlandığı gibi devamı için bu adımın gerekli olduğu ve müzenin kuzey kanadında daha önceden başlayan çalışmaların 2027 yılında bitirilip tekrar açılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Berlin'deki Bergama Müzesi restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berlin'deki Bergama Müzesi restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacak - Son Dakika
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