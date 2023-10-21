Berlin'deki Bergama Müzesi restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacak

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bergama (Pergamon) Müzesi'nin güney kanadındaki geniş çaplı restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacağı bildirildi.

RESTORASYON NEDENİYLE 14 YIL KAPALI KALACAK

Prusya Kültür Varlıkları Mirası Vakfından yapılan açıklamada, müzenin kuzey kanadında 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının bu kez güney kanadında başlayacağı ve güney kanadının 14 yıl boyunca kapalı kalacağı belirtildi.

"TEMEL ONARIMLARIN DEVAMI İÇİN GEREKLİ"

Açıklamada, müzede temel onarımların planlandığı gibi devamı için bu adımın gerekli olduğu ve müzenin kuzey kanadında daha önceden başlayan çalışmaların 2027 yılında bitirilip tekrar açılmasının planlandığı kaydedildi.