Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu

Berlin Film Festivali\'ne Türk yönetmenler damga vurdu
21.02.2026 23:20  Güncelleme: 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu. İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar filmi Altın Ayı ödülünün sahibi olurken, Gümüş Ayı'yı ise Emin Alper'in yönettiği Kurtuluş filmi aldı.

Berlin Fİlm Festivali'nin 76'ncısı düzenlendi. Festivalde Türk yönetmenler fırtına gibi esti.

ALTIN AYI, SARI ZARFLAR FİLMİNE

Festivalin en prestijli ödülü olan Altın Ayı, Türk filmine gitti. İlker Çatak'ın yönettiği ve başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer'in yer aldığı Sarı Zarflar, Altın Ayı ödülünün sahibi oldu.

Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu

KURTULUŞ, GÜMÜŞ AYI'NIN SAHİBİ OLDU

Gümüş Ayı ödülü de Türk filmine verildi. Yönetmenliğini Emin Alper'in yönettiği Kurtuluş filmi Gümüş Ayı ödülüne layık görüldü.

TÜRKİYE'NİN KAZANDIĞI ÜÇÜNCÜ ÖDÜL

Türkiye, Berlin Film Festivali'nde bugüne kadar üç kez Altın Ayı ödülünü kazandı. İlk olarak 1964'te Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmiyle, ardından 2010'da Semih Kaplanoğlu'nun Bal filmiyle bu ödül Türkiye'ye geldi.

Kültür Sanat, Emin Alper, Gümüş Ayı, Altın Ayı, Güncel, Sinema, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

00:03
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 00:57:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.