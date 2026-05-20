Beşikdüzü'nde Mayıs 7'si Festivali Coşkusu
Beşikdüzü'nde Mayıs 7'si Festivali Coşkusu

20.05.2026 13:54
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen festivalde, yöre halkı ineklerini denizde yıkadı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaylalara göçün başlangıcını temsil eden "Mayıs 7'si Festivali" gerçekleştirildi.

Küçük Liman sahilinde bir araya gelen vatandaşlar, süsledikleri ineklerini bol süt vereceği ve sağlıklı olacağı inancı dolayısıyla denizde yıkadı.

Davul ve zurna eşliğinde Doğu Gözaçan Kültür Parkı'na kadar yürüyen katılımcılar, burada horon oynadı.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, AA muhabirine, temsili göçün 26 yıl önce Mayıs 7'si şenliklerinde denize açılan ve kayıkları alabora olan 38 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kutlanmadığını söyledi.

Mayıs 7'sinin Çepni Türklerinin hayvanlarını denize getirip yıkadıkları ve ondan sonra göçün başladığı tarih olarak kabul edildiğini belirten Erdem, "Bu tarihte geleneksel olarak yiyecekler yapılıyor. Kemençe ve horon eşliğinde onlar yıkanıyor ve temizlenip yaylaya getiriliyor." dedi.

Erdem, bugünden itibaren yöre halkının Kadırga ve Sis Dağı başta olmak üzere çeşitli yaylalara gitmeye başlayacağını sözlerine ekledi.

Festivale katılan 75 yaşındaki Bahriye Gündoğdu ise çocukluğundan bu yana düzenlenen etkinliklere katıldığını dile getirerek, "Biz buradan yaylaya kadar yürüyerek bir günde giderdik. Ekmeğimiz arkamızda, ineklerimiz önümüzde yaylaya çıkardık. Günlerimiz çok iyi geçti. Şimdi hep arabalarla gidiyorlar." dedi.

Kaymakam Ferhat Vardar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı festivalde, yöresel sanatçılar şarkılarını seslendirdi, şiirler okundu.

Kaynak: AA

