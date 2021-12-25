Üye Girişi
Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

25.12.2021 17:45

- Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı Beyoğlu Belediyesi tarafından bölge halkının bir araya gelerek eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşıladığı Örnektepe Semt Konağı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla hizmete açıldı.

- Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından bölge halkının bir araya gelerek eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşıladığı Örnektepe Semt Konağı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yerel halkın eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal yardımlaşmaya kadar pek çok hizmete hızlı, kolay ve kaliteli bir şekilde ulaşma imkanı bulduğu Örnektepe Semt Konağı hizmete açıldı. Açılışa Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, belediye çalışanları ve semt halkı da katıldı. Törende protokol konuşmaları sonrası kurdele kesimiyle semt konağı resmen açıldı. Ardından Beyoğlu Kaymakamı Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız birlikte hizmete giren sınıfları gezdi.

"Bu yatırımlar, bu hizmetler hep beraber bu mahalle ve çevresi için anlam katan, değer katan hizmetler"

Önemli ve anlamlı bir hizmetin açılışında olduklarını belirten Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli "Burada az önce Başkanımızın da ifade ettiği gibi, gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız için çeşitli sanat kursları, meslek edinme kursları, çocuklarımız için bir ana sınıfı ve mahallelimizin gelip kitap okuyacağı bir millet kütüphanesi olacak. Tabi bu yatırımlar, bu hizmetler hep beraber bu mahalle ve çevresi için anlam katan, değer katan hizmetler. Emeği geçen tüm herkese binanın yapılmasında, merkezin açılmasına kadar emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum " dedi.

"Amacımız, özellikle kadınlar, gençler, çocuklar başta olmak üzere el becerilerini artırmak"

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Beyoğlu Örnektepe Mahallemizin Semt Konağı'nın açılışını, BESMEK ve Millet Kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Kaymakamımızla, Mahalle Muhtarımızla, Meclis üyelerimizle birlikte heyecanlıyız. Mahallemizin çocukları, gençleri, kadınları, hep birlikte Örnektepe'mizin Semt Konağı'nı ve Millet Kütüphanesi'ni açtık. Amacımız, özellikle kadınlar, gençler, çocuklar başta olmak üzere el becerilerini artırmak. Özellikle istihdama yönelik onlara imkanlar sunmak, kurslar düzenlemek. Her şeyden önemlisi aynı mahallenin insanı olarak birlik beraberlik içerisinde burada, kütüphaneye gelip ders çalışmaları için onlara bir kütüphane açmak, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlara yönelik onların el becerilerini artırmak" diye konuştu.

"Beyoğlu'nun her noktasında kütüphanelerimizi, gençlerimizin ve çocuklarımızın istifadesine sunmuş olacağız"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız konuşmasının devamında, "Gençlerimizin istihdama yönelik olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bugün büyüme esaslı, verimlilik esaslı, istihdam esaslı, buraya yönelik olarak yatırım esaslı, üretim esaslı anlayışa destek vermek maksadıyla Örnektepe, BESMEK'imiz geçtiğimiz dönem ciddi manada ürünler ortaya koydu. İnanıyorum ki burada yine çocuklar, gençler, kadınlar buluşacaklar. Yine geleceğe hazırlanmak konusunda bizler, çocuklarımız, gençlerimiz için kütüphaneler yapmaya devam ediyoruz. Dönem sonunda inşallah bu yıl içerisinde 15 kütüphanemizi Beyoğlu'nun farklı noktalarında açmış olacağız. Örnektepe'de bugün 6.'sını açıyoruz. Böylece Beyoğlu'nun her noktasında kütüphanelerimizi, gençlerimizin ve çocuklarımızın istifadesine sunmuş olacağız. Örnektepe Semt Konağı'mız Örnektepe mahallemize, Örnektepeli hemşehrilerime, Beyoğlu'muza, İstanbulumuza, milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı
Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı
Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

YORUMLAR
500

Millet Kütüphanesi, Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı - Son Dakika


Boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kızın hayatını ilk yardım bilen kafe personeli kurtardı Boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kızın hayatını ilk yardım bilen kafe personeli kurtardı         
17:48
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06

Son Dakika Haberleri
17:47 Boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kızın hayatını ilk yardım bilen kafe personeli kurtardı
17:24 Erman Toroğlu'dan canlı yayında olay çağrı! Galatasaray yönetimine seslendi: Şeref madalyası verin
17:22 Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk
17:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye üzerinden köpek sahiplerine sert çıktı: Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza
16:52 Bursa'da korkunç ölüm! Yarısını köpeklerin parçaladığı ceset bulundu
16:50 Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
16:29 Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu
16:17 İşte Matrix 4'ün Keanu Reeves'e kazandırdığı miktar!
15:45 Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 17:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement