"Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi" açıldı - Son Dakika
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"Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi" açıldı

18.05.2022 13:00

"Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi" açıldıİSTANBUL 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Beyoğlu'nda özel bir sergi açılışı ile kutlanmaya başlandı.

" Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi" açıldı

İSTANBUL 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Beyoğlu'nda özel bir sergi açılışı ile kutlanmaya başlandı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir sergi açılışı yapıldı. Galatasaray Meydanı'nda açılan "Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi"nin açılışı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından gerçekleştirildi. Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolculuğuna dair fotoğrafları yer alırken ünlü şairlerin de Milli Mücadele'yle ilgili yazdıkları şiirleri bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Milli Mücadele'nin başladığı Beyoğlu'ndan Samsun'a uzanan kurtuluş mücadelemiz ve sonra buradan Samsun'a, Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a ve nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına akabinde 29 Ekim'de cumhuriyetin ilanıyla birlikte 8 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a geldiğinde kendisine, 'Paşam duygularınız nedir, ne hissediyorsunuz' diye sorulduğunda, 'Bizim kurtuluş mücadelemizin hikayesi olan ve amacımızı ifade eden bu caddenin ismi İstiklal Caddesi olsun' der. İstiklal Caddesi'nin, Beyoğlu'nun belediye başkanı olarak bugün 19 Mayıs'ta başlayan Kurtuluş Mücadelesi'nin, o ruhun fotoğraflara yansıyan görüntülerini İstiklal Caddesi'nde milletimizle, İstanbullularla buluşturuyoruz" açıklamasında bulundu.

Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi açıldı
Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi açıldı
Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi açıldı
Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi açıldı

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Beyoğlu, Samsun, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Beyoğlu'ndan Samsun'a İlk Adım Sergisi' açıldı - Son Dakika


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