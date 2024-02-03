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Kültür Sanat

Beypazarı'na turistler ilgi gösterdi

Beypazarı\'na turistler ilgi gösterdi

Ankara'nın tarihi konaklarıyla öne çıkan ilçesi Beypazarı'na turistler ilgi gösterdi. Beypazarı'na ilk kez gelen Şakir Özmen, ilçeyi beğendiğini ve ailesiyle birlikte tarihi evleri gezip konakların arasında yürümenin tadını çıkardıklarını söyledi. Ayrıca yöresel lezzetleri de deneyimlediklerini belirten Özmen, Beypazarı'nı gezmekten büyük bir sevinç duyduklarını ifade etti. Belediye Kültür Müdürlüğü yetkilileri ise iyi hava koşulları nedeniyle iç turizmin canlandığını kaydettiler.

03.02.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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Ankara'nın tarihi konaklarıyla öne çıkan ilçesi Beypazarı'na turistler ilgi gösterdi.

Yıllardır Ankara'da yaşamasına rağmen Beypazarı'na ilk kez geldiğini belirten Şakir Özmen, ilçeyi beğendiğini söyledi.

Özmen, ailesiyle güzel havayı fırsata çevirdiklerini ifade ederek, "Bu güzel havada tarihi evlerin bulunduğu alanlarda tarihe tanıklık ettik, konakların arasında yürümenin tadını çıkardık." dedi.

Tarihi mekanları gezmenin yanı sıra yöresel lezzetlerin tadına da baktıklarını anlatan Özmen, "Bu gün tarihi İpekyolu üzerinde bulunan başkentin en gözde ilçesi Beypazarı'nı gezmenin sevincini yaşadık." diye konuştu.

Belediye Kültür Müdürlüğü yetkilileri de havanın iyi olması dolayısıyla iç turizmin canlandığını kaydettiler.

Kaynak: AA

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